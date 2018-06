Motivi presenta la collezione per l’estate 2018 GALLERY

sportfair

(Di lunedì 25 giugno 2018): tendenze per la summer. Un ingresso di lusso nel mondo del beachwear La calda estate di Ibiza diventa lo scenario dellaper la Summer. Capi dal forte contenuto fashion ma in grado di accompagnarci per tutta la giornata: dalla spiaggia fino alle serate nei locali più di tendenza. Grande novità diperl’ingresso del beachwear. Tra i must il costume l’intero nero decorato da petali sulle spalline. Oppure i bikini, gli evergreen a triangolo declinati in tessuto vichy oppure ornati da volant. Look d’ispirazione hippie-chic dove il pizzo sangallo è protagonista con trasparenze see-through che fanno intravedere l’abbronzatura. Le decorazioni in stile gispy danno un vibes in più a kaftani e maxi-tuniche. L'articololaper l’estateSPORTFAIR.