Morì a 17 anni alla stazione di Seregno | «Non si archivi la morte di mio figlio»

Bimbo di dieci anni non va in bagno per giocare ad un videogame - rischia di morire : Questo è il racconto di Jo Begent, una pediatra britannica che si è ritrovata di fronte ad una situazione davvero preoccupante. Durante il suo turno di lavoro è entrato in ospedale un bambino di appena dieci anni con una protuberanza insolita all'altezza dell'addome che gli impediva di camminare normalmente. L'impressione, inizialmente, non è stata tra le più positive: la dottoressa Jo Begent, vedendo il paziente in quelle condizioni, ha subito ...

Lascia morire il figlio di 4 anni e getta il corpicino in mare : arrestata mamma orco : La donna, che maltrattava il piccolo, ha atteso che morisse dopo una brutta caduta che gli aveva provocato un trauma cranico. Infine ha preso il corpicino e lo ha gettato nell'oceano senza denunciare la sua scomparsa. Il cadavere del bimbo ritrovato per caso ma per mesi nessuno aveva potuto dargli una identità.Continua a leggere

Emil Cioran : moriva 23 anni fa il filosofo che ci ha spiegato “l’inconveniente di essere nati” : Il 20 giugno 1995 muore Emil Cioran: filosofo, scrittore e soprattutto uomo profondamente controverso, la sua voce ha attraversato il Novecento parlando direttamente al cuore e alla mente dei suoi lettori. Amava definirsi “fratello” di Leopardi, profondamente convinto dell’inconvenienza dell’essere nato.Continua a leggere

Ustica - per non dimenticare - V memorial a Marsala a 38 anni dalla strage : L´Associazione Parenti delle Vittime della strage di Ustica , delegata a Marsala, in collaborazione al Presidio di Libera a Marsala "Vito Pipitone", ARCI Scirocco e Legambiente Marsala hanno ...

Morire di tumore a soli 8 anni : la storia di Neja : "Continuo a lottare perché non voglio vedere altri bambini Morire, come mia figlia Neja". Con queste parole Laura Ruggeri inizia a raccontare il dramma che, nell’ottobre del 2016, ha colpito la sua famiglia residente a Piana...

Morì a 7 anni mentre giocava sul castello gonfiabile : addetti del parco giochi condannati a 3 anni : La piccola Summer Grant Morì a soli sette anni, scaraventata a 150 metri di distanza da una fortissima folata di vento mentre giocava sul castello gonfiabile dell'Harlow Town Park. A due anni di distanza dalla tragica morte della bimba, i due addetti ai lavori del parco giochi, i coniugi Shelby e William Thurston, sono stati condannati a 3 anni di carcere.Continua a leggere

Tumori - Rappuoli : “Entro 15 anni ci sarà la vaccinazione” : “Non mi stupirei se tra 15 anni tutti i 50enni si vaccinassero contro il cancro della prostata se uomini, e contro il cancro del seno se donne, per allontanare l’insorgenza del tumore di 10-20 anni o addirittura del tutto. La tecnologia per la messa a punto di vaccini è letteralmente in ‘esplosione’ e ci sono studi molto promettenti in questo campo. Fra 5 anni vedremo i risultati, ma fra 15 anni si potrebbero aprire ...

Mafia : Palermo - 35 anni da omicidi D'Aleo - Bommarito e Morici : Palermo, 13 giu. (AdnKronos) - Si è svolta questa mattina, in via Cristofaro Scobar, a Palermo, la cerimonia di commemorazione del 35° anniversario dell’omicidio del capitano Mario D’Aleo, dell’appuntato Giuseppe Bommarito e del carabiniere Pietro Morici. Sul luogo dell'eccidio il comandante general

Inquinamento industriale - da Gela all'Ilva : 12mila morti in 8 anni per tumori e altre malattie : Vivere vicino a raffinerie o industrie chimiche e metallurgiche inquinanti provoca un rischio di morte più alto del 4-5% rispetto alla popolazione generale. E questo, in un periodo di 8 anni, si è ...

Fiorino d'oro alla memoria di Giovanni Sartori : ...grande uomo che con la sua opera scientifica e di ricerca e con la sua straordinaria capacità divulgativa ha reso comprensibile e perfino semplice una materia complessa e articolata come la scienza ...

Napoli : danni al terreno di gioco del San Paolo dopo concerto in memoria di Pino Daniele : Il terreno di gioco del San Paolo ha subito diversi danni in occasione del megaconcerto in memoria di Pino Daniele che si è tenuto due giorni fa, ospitando il pubblico anche sul prato. Oggi il Napoli ha effettuato un sopralluogo da cui è emerso che diverse zone del terreno di gioco sono rovinate e dovranno subire una rizollatura, in particolare nei pressi delle panchina. I provvedimenti per il terreno di gioco saranno decisi dall’agronomo ...

Vetralla - a dieci anni dalla scomparsa il Memorial su Andrea Testa : Come ogni anno Andrea viene ricordato dai familiari e dagli amici tutti , attraverso una serata all'insegna dello sport, ma anche della musica dei balli dei canti del buon cibo degli spettacoli ...

Grande Fratello Vip 3/ Spuntano i primi nomi : da Nina Moric a Giovanni Ciacci - le indiscrezioni sul cast : Grande Fratello Vip 3, Spuntano i primi nomi del potenziale cast della nuova stagione del reality show con Ilary Blasi: da Nina Moric a Giovanni Ciacci e Francesco Monte.(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 09:37:00 GMT)

