ilmattino

: La fontana di Monteoliveto usata addirittura come alcova #Napoli - ottopagine : La fontana di Monteoliveto usata addirittura come alcova #Napoli - mattinodinapoli : Monteoliveto, la fontana usata come alcova. Verdi: «La presidiamo nei weekend» - salernonotizie : Napoli: Fontana di Monteoliveto riempita di rifiuti e usata addirittura come alcova - #Degrado, #Napoli… -

(Di lunedì 25 giugno 2018) ' Ladi, per i soliti incivili che non hanno rispetto per le bellezze della nostra città, continua a essereun cestino per i rifiuti e addirittura alcuni ...