Monster Fish | Pesci Giganti al via questa sera su Alpha

(Di lunedì 25 giugno 2018) Una nuova produzione sbarca su, il canale 59 del digitale terrestre del gruppo De Agostini:, il programma dedicato alla ricerca di creature mostruose. Sarà il biologo Zeb Hogan ad accompagnare i telespettatori alla ricerca deipiù difficili da catturare in giro per il mondo: dagli squali di fiume dell’Australia ai Megalopidi del Nicaragua, con particolare attenzione aiche sembrano usciti da un film dell'orrore. Il biologo farà scoprire ai telespettatori come vivono questi particolari, in quali microclima e in quali ambienti, quali sono i loro comportamenti e quanto sia sorprendente il ciclo vitale che trasforma una piccola larva grande come un dito mignolo in un pesce che arriva a pesare più di 180 kg.Dal 25 giugno, a partire dalle ore 19.15, il programma andrà in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì. prosegui la ...