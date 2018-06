Mondiali | ' wags' e sexy tifose | che spettacolo le croate!

Wags… Mondiali ! Falcao ‘presenta’ la bellissima e talentuosa moglie Lorelei Tarón [GALLERY] : Radamel Falcao vanta una moglie bellissima : la biondissima e bellissima Lorelei Taròn ha seguito il marito anche ai Mondiali di Russia 2018 Biondissima, dal sorriso perfetto e dalla voce incantevole: è Lorelei Tarón , moglie di Radamel Falcao . Il calciatore è protagonista in questi giorni dei Mondiali di Russia 2018 con la sua Colombia, ma può contare sul supporto della sua famiglia anche in terra straniera. La bellissima cantante argentina, ...

Mondiali - wags e sexy tifose : le 'Valchirie' tedesche! : La Nazionale guidata da Joachim Löw potrà contare su delle bellissime tifose , 'campionesse' in carica, anche non tedesche... come la giunonica Izabel Goulart, divisa tra il suo Brasile e la Germania ...

Portogallo - 'wags' e sexy tifose Mondiali : tutte per Cristiano! : Il Portogallo campione d'Europa sarà trascinato ai Mondiali di Russia anche dalle sue bellissime tifose , come la supermodella Sara Sampaio, e dalle compagne dei calciatori della nazionale lusitana, ...

Mondiali Russia 2018 – Quante Wags all’orizzonte : ecco Jennifer la moglie di Olivier Giroud [GALLERY] : Oliver Giroud , attaccante della Francia, è pronto a competere con la sua Nazionale ai Mondiali di Russia 2018 : con lui anche la bellissima moglie Jennifer Olivier Giroud è pronto ad approdare in Russia per i Mondiali 2018 . Con la Nazionale francese, l’attaccante ha buone possibilità di arrivare alle fasi finali della competizione iridata, facendo leva anche sul tifo della sua prima tifosa. La moglie di Oliver, Jennifer Giroud , sarà al suo ...

Mondiali 2018 – Una Wags da far girare la testa : ecco Anastasia - la splendida moglie del centrocampista russo Tarasov [GALLERY] : Anastasia Tarasova è la splendida moglie del mediano della Nazionale russa Dmitri Tarasov, il calciatore pronto a mostrare le sue doti ai Mondiali 2018 Non ci sarà l’Italia ai Mondiali 2018, ma ci sarà la Russia (padrona di casa) e ci saranno match imperdibili a garantirci lo spettacolo. Sugli spalti, oltre ai tifosi, potrebbero spuntare anche sexy Wags pronte a tifare a più non posso per le loro Nazionali ed i loro mariti e fidanzati in ...