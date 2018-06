Mondiali | tifosi Iran troppo rumorosi

Cristiano Ronaldo - Mondiali 2018/ Video - i tifosi dell'Iran fanno chiasso sotto l'hotel : "devo dormire!" : Cristiano Ronaldo, Mondiali 2018: curioso siparietto per la stella del Portogallo, con i tifosi dell'Iran che hanno fatto chiasso sotto l'hotel in cui alloggiano i lusitani(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 10:42:00 GMT)

Panama segna il suo primo gol ai Mondiali contro l'Inghilterra. E i tifosi impazziscono : È stata una debacle che, comunque, resterà nella storia. Panama perde 6-1 contro l'Inghilterra, galvanizzata da Kane, ma quel gol segnato alla scadere resterà negli annali dei Mondiali. Perché la spaccata del 37enne Baloy rappresenta il primo gol della squadra del centroamerica in una coppa del mondo. E la soddisfazione è massima, in campo e sugli spalti, con i giocatori e il pubblico letteralmente in ...

Mondiali 2018 - lo svedese Durmaz minacciato dai tifosi viene difeso dai compagni di squadra : 'Vaffa al razzismo' Video : 'Essere criticati fa parte dello sport, e va accettato - dice -. Ma non si può accettare l'essere chiamato terrorista né le minacce di morte alla mia famiglia. Allo stesso tempo voglio ringraziare ...

Mondiali di Russia 2018 - la Colombia massacra la Polonia : l’esplosione di gioia dei tifosi sudamericani di fronte ai maxi schermi [VIDEO] : La Colombia disintegra la Polonia e si gioca la partecipazione agli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018 nel prossimo match: la reazione dei tifosi ai tre gol dei sudamericani I tifosi Colombiani sono esplosi di gioia dopo il triplice fischio dell’arbitro che ha arbitrato Polonia-Colombia, conclusasi sul risultato di 3-0. Mina, Falcao e Cuadrado firmano le reti che portano al trionfo la Nazionale sudamericana ed i tifosi ...

Harry Kane - Mondiali 2018/ Video Inghilterra Panama - un'altra doppietta : i tifosi - “ha quasi bucato la rete” : Harry Kane, Mondiali 2018, Video: l'Inghilterra si gioca oggi con il Panama la qualificazione agli ottavi di finale per l'edizione russa. Occhi puntati sul bomber degli Spurs. (Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 15:02:00 GMT)

Mondiali Russia 2018 - i manifestanti del gay pride esultano insieme ai tifosi del Messico : Dopo la vittoria ottenuta dal Messico contro la Corea del Sud, alcuni manifestanti del gay pride hanno festeggiato insieme ai tifosi messicani I manifestanti del Gay pride hanno celebrato sabato la vittoria in Coppa del Mondo del Messico contro la Corea del Sud insieme ai tifosi, nonostante gli incidenti omofobi segnalati tra i sostenitori del Messico in Russia. Migliaia di persone gay, lesbiche, bi e transessuali con le bandiere arcobaleno si ...

Mondiali Russia 2018 – Corea del Sud-Messico : strani supereroi e politici - le FOTO dei tifosi in tribuna [GALLERY] : Una gallery tutta da sfogliare: il divertimento è sugli spalti! Tutti i bizzarri tifosi durante il match dei Mondiali di Russia 2018 tra Corea del Sud e Messico Giocatori in campo, per il primo tempo di Corea del Sud-Messico. Una sfida da non sottovalutare: il risultato finale infatti interessa molto ai tedeschi, che scenderanno in campo questa sera contro la Svezia. Attualmente il Messico è in vantaggio, ed è quindi balzato in vetta alla ...

Mondiali Russia 2018 - Messico : serenata dei tifosi sotto l'hotel. I calciatori scendono e ringraziano : La gioia per la straordinaria e sorprendente vittoria all'esordio contro i campioni del mondo in carica dalla Germania è ancora viva, adesso i tifosi del Messico hanno dato l'ennesima dimostrazione di tutto l'amore che provano dei confronti della propria Nazionale. Prima della sfida ...

Mondiali 2018 - 4 tifosi argentini pestano due croati. Ministro Bullrich : 'Fermate quei violenti' : Continue scene di festa, tifosi che arrivano allo stadio insieme e si fanno fotografare uno di fianco all'altro, le strade di Mosca , e non solo, colorate dallo spettacolo della con-fusione pacifica ...

Mondiali - Argentina 'fermate quei tifosi' : ANSA, - MOSCA, 23 GIU - L'Argentina ha richiesto la deportazione dei tifosi argentini responsabili di una rissa durante la partita Croazia - Argentina nello stadio di Nizhny Novgorod. "Elía, Pardo, ...

Mondiali Russia 2018 – Applausi per i tifosi brasiliani : tutti in tribuna a far le pulizie [VIDEO] : Gesto da Applausi in tribuna alla fine di Brasile-Costa Rica: i tifosi verdeoro raccolgono l’immondizia Il Brasile ha trionfato, questo pomeriggio, con due importanti gol segnati nei minuti di recupero, contro il Costa Rica. Un risultato importante per Neymar e compagni, che si trovano adesso al comando della classifica del girone, in attesa dell’esito della sfida tra Serbia e Svizzera. Applausi dunque per i verdeoro, ma anche per i ...

Mondiali Russia 2018 – Tifosi colombiani ‘geni del crimine’ : lo stratagemma per introdurre alcool allo stadio [VIDEO] : I Tifosi colombiani raggirano la sicurezza allo stadio: il trucco per introdurre alcool durante le partite dei Mondiali di Russia 2018 diventa virale E’ iniziata da due giorni ormai la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali di Russia 2018. Gli italiani non potranno fare il tifo per la Nazionale azzurra, ma è impossibile resistere alla tentazione di seguire le sfide tra i campioni di tutto il mondo e, inevitabilmente, scatta ...

Mondiali Russia - alcolici vietati in tribuna? L’escamotage dei tifosi colombiani è esilarante : Campionato mondiale di calcio in Russia, alcuni tifosi colombiani hanno escogitato un metodo semplice per portarsi allo stadio alcuni cicchetti d’alcool passando i controlli. Uno dei ragazzi con la scusa di vedere le azioni di gioco si è portato un finto binocolo che in realtà è un porta liquori. Una svitata alla lente e i cicchetti sono serviti. In rete i più se la ridono ma alcuni avvertono che non è sempre opportuno postare queste bravate, ...

Mondiali 2018 - ragazza russa molestata : accerchiata dai tifosi brasiliani : 'Il sessismo e la misoginia non sono mai accettabili, ancora meno durante un evento, come la Coppa del Mondo, che promuove l'integrazione e la pace tra popoli e culture di tutto il mondo', si legge ...