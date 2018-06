Mondiali Russia 2018 – Prima due papere | poi la litigata con il compagno | il portiere

Mondiali Russia 2018 – Le sexy tifose spagnole e l’orso marocchino : lo spettacolo sugli spalti prima di Spagna-Marocco [GALLERY] : La Spagna ‘schiera’ le sue sexy tifose, il Marocco risponde con un omaggio ad Iniesta ed un orso davvero particolare: lo spettacolo del prepartita La Spagna si gioca la qualificazione agli ottavi contro il Marocco nella partita conclusiva del Gruppo-B: ecco lo spettacolo del prepartita fra sexy tifose, travestimenti bizzarri e tanti colori. L'articolo Mondiali Russia 2018 – Le sexy tifose spagnole e l’orso ...

Mondiali Russia 2018, la Spagna passa se… ecco tutti i possibili incastri del girone B, quello del Portogallo che affronta oggi l'Iran Mondiali Russia 2018, la Spagna dovrà sudarsi il passaggio del turno nel girone B, nel quale sta duellando con Portogallo ed Iran per accedere agli ottavi di finale. Ebbene, spagnoli che hanno un piede al prossimo turno, ma devono fare attenzione. Con pareggio e vittoria approda passeggiando agli

Mondiali Russia 2018 - arriva la "pena" per l'esultanza di Shaqiri : la Svizzera paga il gesto politico : Mondiali Russia 2018 – Granit Xhaka e Xherdan Shaqiri sono stati puniti dopo l'esultanza mostrata contro la Serbia Mondiali Russia 2018 – Per Granit Xhaka e Xherdan Shaqiri (kosovari d'origine) un avvertimento e una multa di 10.000 franchi svizzeri per condotta antisportiva. Questa la decisione della Fifa dopo l'esultanza dei due calciatori con il simbolo nazionale dell'Albania, l'aquila a due teste,

Mondiali Russia 2018 – L'Uruguay manda al tappeto la Russia : le FOTO più belle del match : L'Uruguay passa agli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018 come prima classificata del girone dopo la vittoria sulla Russia Splendida vittoria dell'Uruguay sulla Russia nel terzo e ultimo turno della fase a gironi dei Mondiali di Russia 2018. Entrambe le squadre hanno staccato il pass per gli ottavi di finale della rassegna iridata, ma Cavani e compagni lo faranno da leader della classifica.

Shakira tifa Colombia e non segue Piqué ai Mondiali in Russia : Perché Shakira è assente ai Mondiali di calcio 2018 in Russia Ai Mondiali di calcio 2018 in Russia c'è un'assenza importante. No, non stiamo parlando della nazionale italiana bensì di Shakira. La cantante non è tra le wags che hanno seguito mariti e fidanzati in questa importante competizione. Shakira e Pique si sono dunque lasciati?

Mondiali : Russia a secco - birra da Austria : ANSA, - BOLZANO, 25 GIU - Mondiali oltre ogni pronostico anche per quanto riguarda il consumo di birra. In Russia, da giorni tanti bar e pub sono a secco e lamentano ritardi nei rifornimenti, e ora l'...

Mondiali Russia 2018 gironi A e B : video e highlights gare lunedì 25 giugno : Arabia Saudita-Egitto, Uruguay-Russia, Iran-Portogallo, Spagna-Marocco: video e highlights delle sfide di lunedì 25 giugno dei Mondiali Russia 2018 I Mondiali Russia 2018 entrano nel vivo con la terza giornata di lunedì 25 giugno 2018. A scendere in campo quattro squadre del Gruppo A e quattro squadre del Gruppo B per quelle che si preannunciano sfide decisive per l'accesso alla prossima fase dei Mondiali 2018.

VIDEO Highlights Uruguay-Russia 3-0 - Mondiali 2018 : i sudamericani vincono il girone : L'Uruguay ha sconfitto la Russia per 3-0 ai Mondiali 2018. I sudamericani si sono presi così la vetta del girone A, relegando i padroni di casa al secondo posto.

Burger King - spot choc per Mondiali in Russia/ “Premio a ogni donna che si fa mettere incinta da calciatore” : Burger King, spot choc per Mondiali in Russia: “Premio a ogni donna che si fa mettere incinta dai calciatori”. La catena di fast food ha ritirato la campagna pubblicitaria e chiesto scusa(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 18:45:00 GMT)

Mondiali : 3-0 alla Russia - Uruguay è 1/o : ANSA, - ROMA, 25 GIU - Uruguay batte la Russia 3-0 e si prende il primo posto del Gruppo A, proprio davanti ai padroni di casa. Negli ottavi la squadra di Tabarez troverà la seconda del Gruppo B , una ...

Mondiali Russia 2018 - la Nazionale di casa arriva agli ottavi : lo 0-3 con l’Uruguay e i sospetti di doping (messi un po’ a tacere) : Dopo la festa in strada, la prima battuta d’arresto sul campo e le polemiche fuori: il Mondiale della Russia va avanti tra entusiasmo, presunto complotto di Stato e complottismo antirusso. E la prima sconfitta contro l’Uruguay è quasi provvidenziale: non compromette nulla per la qualificazione già acquisita, potrebbe persino convenire per un incrocio più favorevole agli ottavi. Soprattutto servirà a mettere un po’ a tacere le voci sempre più ...

Mondiali 2018 Russia - favola El Hadary : è il giocatore più vecchio a giocare un Mondiale e para un rigore : Dietro di loro, ora al terzo posto, c'è la leggenda africana Roger Milla: il camerunense, a Usa '94, si era giocato la Coppa del Mondo all'età di 42 anni e un mese. El Hadary deteneva già il record ...

Mondiali Russia 2018 : gironi - calendario - risultati ed orari : Mondiali Russia 2018 – Attesa finita, prende il via il Mondiale in Russia del 2018, una competizione che preannuncia grande spettacolo e che promette emozioni. Le squadre favorite sono cinque, Brasile, Spagna, Germania, Francia ed Argentina, tutte squadre forti ma che non convincono al cento per cento e per motivi diversi. La favorita sembrava la Spagna ma il ribaltone in panchina con l'esonero di Lopetegui ha cambiato le carte in tavola,

Mondiali 2018 Russia - il segreto di Cristiano Ronaldo? Il rituale pre partita della mamma : Le tradizioni vanno rispettate, sempre. Se queste portano anche fortuna, diventa quasi un obbligo prolungarle nel tempo e farle diventare un autentico rituale. Lo sa bene Cristiano Ronaldo che ...