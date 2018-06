Mondiali | Pogba stupisce tutti con il suo spagnolo

Mondiali Russia 2018 - niente da fare per Pogba : per la FIFA è autogol di Behich il 2-1 di Francia-Australia : La FIFA ha deciso di non assegnare il gol a Pogba, il 2-1 di Francia-Australia è stato giudicato come autorete di Behich La FIFA non ha assegnato a Paul Pogba la paternità del gol che ha permesso alla Francia di battere per 2-1 l’Australia nel match di esordio ai Mondiali di Russia dei transalpini. Il gol realizzato all’81’, con la palla deviata da un giocatore australiano finita sulla traversa e poi rimbalzata oltre la linea ...

Mondiali Russia 2018 - Francia-Australia 2-1 : l’esordio dei Blues è un flop - ma Var e Pogba regalano i tre punti : Nella prima partita del Gruppo C ai Mondiali di Russia la Francia batte 2-1 l’Australia. L’esordio dei giovani di Deschamps era atteso per capire quali siano le condizioni dei vari Pogba, Kante, Griezmann e Mbappe. Chi si aspettava gol e giocate è rimasto deluso: tanto talento in campo ma gioco inesistente, almeno contro Socceroos che avrebbero meritato il pareggio. Per vincere serve un rigore, il primo nella storia della Coppa del ...

Mondiali Russia 2018 - la Francia vince ma non convince affatto : il fantasma Pogba e le scelte di Deschamps nel mirino! : Una Francia non all’altezza del proprio blasone all’esordio a Russia 2018, il Mondiale della compagine transalpina parte tra le critiche La Francia ha deluso, anche molto. Quest’oggi i “galletti” hanno esordito a Russia 2018 contro l’Australia, in una gara davvero pessima, nonostante la vittoria per 2-1. Deludente la prestazione nel complesso, ma scendendo nello specifico sono state molte le cose che non hanno ...

Mondiali 2018 - Francia-Australia 2-1 : luci ed ombre per la squadra di Deschamps - la decide Pogba : Prima partita per quanto riguarda il Girone C dei Mondiali di calcio di Russia 2018: in campo alla Kazan Arena l’attesissima Francia, grande favorita del raggruppamento, contro l’Australia. Un 2-1 finale in favore dei Galletti al termine di una prestazione tutt’altro che convincente: protagonista il VAR, che assegna il primo rigore transalpino realizzato da Griezmann, replicato subito da quello di Jedinak. Ad essere decisivo, ...

Mondiali - Francia a fatica : 2-1 all'Australia| Decide Pogba : Transalpini non brillanti, ma successo meritato. Gol vittoria dell'ex juventino, prima gol di Griezmann e Jedinak. Giornata ricca: alle 15 Argentina-Islanda, alle 18 Perù-Danimarca e alle 21 Croazia-Nigeria. Tutte le partite in diretta streaming su Tgcom24.it e Sportmediaset.it

Pagelle Francia-Australia - Mondiali 2018 : Pogba decisivo col pallonetto; evanescente Dembelé - molto bene il portiere aussie Ryan : Di seguito le Pagelle dell’incontro tra Francia e Australia alla Kazan Arena dell’omonima città russa, valida per il gruppo C dei Mondiali 2018, che proprio con questa partita apre le danze. FRANCIA Lloris 6,5 Bravissimo sul brivido che gli fanno correre Tolisso e Sainsbury, si dimostra attento sulle piuttosto rare iniziative dei Socceroos. Non può nulla sul rigore perché decide di tuffarsi dal lato opposto rispetto a quello del ...

Mondiali 2018 - il pronostico di Ibra : "Pogba e Mbappè saranno i grandi protagonisti" : Lui non ci sarà, ormai "insegna calcio" dall'altra parte dell'oceano, nei Los Angeles Galaxy. Nonostante la qualificazione della Svezia Zlatan Ibrahimovic parteciperà al Mondiale solo...