Mondiali | esultanza con l’aquila kosovara | multa per Xhaka | Shaqiri e Lichtsteiner

Mondiali Russia 2018 - arriva la “pena” per l’esultanza di Shaqiri : la Svizzera paga il gesto politico : Mondiali Russia 2018 – Granit Xhaka e Xherdan Shaqiri sono stati puniti dopo l’esultanza mostrata contro la Serbia Mondiali Russia 2018 – Per Granit Xhaka e Xherdan Shaqiri (kosovari d’origine) un avvertimento e una multa di 10.000 franchi svizzeri per condotta antisportiva. Questa la decisione della Fifa dopo l’esultanza dei due calciatori con il simbolo nazionale dell’Albania, l’aquila a due teste, ...

Mondiali di Russia 2018 – Marito spagnolo - ma cuore colombiano : l’esultanza di Shakira porta bene alla Colombia [VIDEO] : Shakira tifa Colombia ai Mondiali di Russia 2018, nonostante viva in Spagna la cantante non dimentica le sue origini Nonostante abiti in Spagna e sia sposata con Gerard Piquè, calciatore della Nazionale spagnola, Shakira non dimentica le sue origini e tifa Colombia prima del suo concerto di Bordeaux. Lontana dalla Russia, prima della partita della sua Nazionale, la cantante si filma mentre incita la squadra sudamericana. Il suo coro porta bene ...

Mondiali Russia 2018 – Dalla preghiera di Mane all’esultanza di Inui : le foto più belle di Giappone-Senegal [GALLERY] : Pareggio ricco di gol ed emozioni quello fra Giappone e Senegal: ecco le foto più belle della partita del secondo turno del Girone-H Giappone e Senegal si dividono un punto nella prima partita del secondo turno del Girone-H. Una sfida divertente conclusa sul 2-2, con emozioni da entrambe le parti. Ecco le foto più belle di Giappone-Senegal. L'articolo Mondiali Russia 2018 – Dalla preghiera di Mane all’esultanza di Inui: le ...

Mondiali 2018 Russia - Panama cerca di fare gol durante l'esultanza dell'Inghilterra : La partita odierna tra inghilterra e Panama, come prevedibile, non ha avuto storia. La Nazionale dei Tre Leoni ha passeggiato sugli avversari infliggendo loro un nettissimo 6-1, dopo che già i primi ...

Mondiali : la Germania chiede scusa alla Svezia per l’esultanza : La nazionale tedesca si è scusata per il comportamento eccessivamente emotivo dopo la vittoria di ieri all’ultimo minuto contro la Svezia. Le scuse sono state pubblicate sulla pagina twitter della nazionale. “E’ stata una partita molto emotiva. alla fine, la reazione e i gesti dello staff sono stati forse eccessivi e questo non è nel nostro stile. Chiediamo scusa all’allenatore svedese e al suo staff.” Al termine ...

Mondiali Russia 2018 - Shaqiri difeso dai ministri del governo svizzero dopo la sua esultanza : Xherdan Shaqiri è finito su tutti i giornali per la sua esultanza con chiaro accenno alle origini kosovare, adesso si cerca di evitare la squalifica… I ministri del governo svizzero hanno difeso i due giocatori della nazionale elvetica Granit Xhaka e Xherdan Shaqiri per le loro controverse esultanze ai due gol con cui la Svizzera ha battuto 2-1 la Serbia al Mondiale in Russia. La Fifa ha annunciato di aver aperto un procedimento ...

Mondiali - Svizzera : polemiche per l'esultanza di Xhaka e Shaqiri : Li capisco Così invece il ct della Svizzera Vladimir Petkovic: Normale che un gol porti emozioni speciali, ma dobbiamo lasciare fuori la politica dal calcio

Mondiali 2018 - polemica per l'esultanza 'kosovara' di Xhaka e Shaqiri contro la Serbia : I due svizzeri che hanno steso la nazionale di Belgrado ed entrambi hanno festeggiato mimando l'aquila della Grande Albania

Mondiali Russia 2018 - Shaqiri adesso ha paura della squalifica : 'la mia esultanza non era politica' : 'Posso solo ripetere quello che ho già detto non si dovrebbe mai mischiare politica e calcio', ha detto. 'È chiaro che le emozioni si manifestano e questo è il modo in cui le cose accadono. Penso che ...

Mondiali Russia 2018 - Shaqiri adesso ha paura della squalifica : “la mia esultanza non era politica” : Xherdan Shaqiri, dopo aver esultato con un chiaro gesto legato alle sue origini kosovare, adesso sta un po’ tirandosi indietro per non incorrere in squalifiche Lo svizzero Xherdan Shaqiri ha detto che la sua esultanza dopo il gol del 2-1, che ha firmato la vittoria contro la Serbia alla Coppa del Mondo era un gesto di “sola emozione” e non politico. Shaqiri e il suo compagno di squadra Granit Xhaka hanno entrambi mimato con le ...

Mondiali - l'esultanza della Svizzera : "schiaffo" alla Serbia : Però credo che tutti noi dobbiamo lasciare fuori la politica dal calcio'. Shaquiri ha aggiunto: 'La mia esultanza dopo il gol al 90′? Preferirei non parlarne, diciamo che ero molto emozionato ...

Mondiali Russia 2018 – L’esultanza di Xhaka e Shaqiri fa discutere - Lichtsteiner difende i suoi compagni : L’esultanza di Xhaka e Shaqiri fa discutere, ma Lichtsteiner difende i suoi compagni di squadra: il commento del difensore svizzero Prima Xhaka, poi Shaqiri: sta facendo discutere l’esultanza dei due calciatori dopo i gol segnati questa sera, nella sfida tra Serbia e Svizzera. Braccia incrociate sul petto e mani aperte, per mimare un’aquila: una chiara provocazione nei confronti degli avversari e dei tifosi serbi. AFP PHOTO / ...

Mondiali - la Svizzera batte la Serbia con due gol dei Kosovari Xhaka e Shaqiri : il significato dell’esultanza con l’Aquila : Quella di oggi fra Serbia e Svizzera non era solo una partita del Mondiale, ma anche un derby molto particolare. Era la sfida dei Kosovari di Svizzera, Behrami, Xhaka e Shaqiri contro la Serbia, e il fatto che la squadra rossocrociata abbia vinto con reti di due di questi giocatori (Xhaka e l’ex interista Shaqiri) assume un significato molto diverso dal solito. La loro gioia e’ andata al di la’ di quella normale per un gol. Lo ...