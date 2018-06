Mondiali | boom scommesse in Inghilterra

Mondiali : Inghilterra record - è boom tv : ANSA, - LONDRA, 19 GIU - Harry più di Henry: più di due telespettatori britannici su tre ieri sera hanno seguito la vittoria in extremis dell'Inghilterra nel debutto mondiale contro la Tunisia: un ...

Ascolti TV 13 giugno 2018/ Boom per Federica Sciarelli : flop di Paolo Bonolis e Tiki Taka pre-Mondiali : Ascolti TV del 13 giugno 2018: Boom per Federica Sciarelli con Chi l'ha visto: flop di Paolo Bonolis e Tiki Taka pre-Mondiali, bene "Il supplente" su Rai2, tutti i dati.(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 11:54:00 GMT)

BOOM! Mondiali 2018 su Canale 5 : tra le due litiganti - la terza gode. Ilary Blasi al posto della Marcuzzi - ma Belen rientra in gioco sull’ammiraglia : Ilary Blasi La partita è aperta e la formazione è in via di definizione. Le certezze sono tutte al maschile (Savino, Gialappa’s…), per le quote rose dei Mondiali 2018 targati Mediaset, invece, non si è ancora trovata la (s)quadra. Se, inizialmente, al timone dello show calcistico di Canale 5 era stata designata Belen Rodriguez, vi abbiamo successivamente anticipato l’uscita di scena di quest’ultima (relegata su Italia 1) ...

Nazionale - boom Ventura : “non sarei mai andato ai Mondiali anche in caso di qualificazione con la Svezia” : Ospite a ‘Che tempo che fa’ di Fabio Fazio, l’ex ct della Nazionale Ventura ha parlato per la prima volta dopo la mancata qualificazione ai Mondiali dell’Italia Tutte le colpe scaricate su di lui, capro espiatorio di una vergogna planetaria che rimarrà indelebile nella storia della Nazionale italiana. Gian Piero Ventura ha parlato per la prima volta dopo la sconfitta contro la Svezia, qualificatasi ai Mondiali di Russia ...

BOOM! Marcuzzi scalza Belen dai Mondiali su Canale 5. La Rodriguez retrocessa su Italia1 : Alessia Marcuzzi Cartellino giallo per Belen Rodriguez. A sorpresa l’argentina non sarà più il volto femminile del post partita Mondiale di Canale 5. I piani di Mediaset sono cambiati e la scelta è ricaduta su un nome di primo piano dell’azienda di Cologno. Sarà Alessia Marcuzzi ad intrattenere gli spettatori nelle notti Mondiali dell’ammiraglia. Belen però non rimarrà a mani vuote. La Rodriguez si occuperà sempre di Russia ...