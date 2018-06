Mondiali 2018 | orgoglio Iran e Marocco | che spettacolo le rivelazioni che hanno costretto

VIDEO Highlights Spagna-Marocco 2-2 - Mondiali 2018 : gli iberici si salvano nel recupero e vincono il Girone B : La Spagna acciuffa nel recupero il 2-2 contro il Marocco ed in virtù di un gol in più messo a segno rispetto al Portogallo, riesce a trovare il primato nel Girone B, che sembrava utopia fino a pochi minuti dal termine. CLICCA QUI PER IL VIDEO DI Spagna-Marocco Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Marco Iacobucci EPP ...

Mondiali Russia 2018 : Portogallo-Iran 1-1 - CR7 ritorna tra gli umani - passa anche la Spagna. Uruguay e Russia gli ottavi : Portogallo-Iran- Tante sorprese, tanti colpi di scena fino all’ultimo secondo. L‘Uruguay passa come primo nel girone, Russia secondo. Sorpresa nel match tra Portogallo e Iran. Finisce 1-1, Quaresma illude il Portogallo, Iran mai domo, trova il pari su calcio di rigore e spaventa il Portogallo fino al 96′. Iran fuori. Portogallo secondo nel girone, Cr7 […] L'articolo Mondiali Russia 2018: Portogallo-Iran 1-1, CR7 ritorna ...

Pagelle/ Iran-Portogallo (1-1) : i voti della partita (Mondiali 2018 gruppo B) : Pagelle Iran Portogallo (1-1): i voti della partita, i giudizi a tutti i calciatori che sono scesi in campo nella partita dei Mondiali 2018, valida per la terza giornata del gruppo B(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 22:25:00 GMT)

Mondiali 2018 - Uruguay-Portogallo e Spagna-Russia agli ottavi : L'errore dal dischetto di Cristiano Ronaldo e il gol in extremis di Iago Aspas regalano alla Spagna il primo posto nel girone B L'articolo Mondiali 2018, Uruguay-Portogallo e Spagna-Russia agli ottavi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

VIDEO Highlights Iran-Portogallo 1-1 - Mondiali 2018 : i lusitani dicono addio al primato : Il Portogallo non va oltre l’1-1 contro l’Iran ed in virtù di un gol in meno messo a segno rispetto alla Spagna, deve dire addio al primato nel Girone B, che sembrava saldo fino a pochi minuti dal termine. CLICCA QUI PER IL VIDEO DI Iran-Portogallo Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: ...

Iran-Portogallo 1-1 - Mondiali 2018 : Cristiano Ronaldo stecca - la “trivela” di Quaresma lancia i lusitani ma quanta sofferenza nel finale : Il Portogallo va avanti, “nonostante” Cristiano Ronaldo. Quello che era stato il “plus” dei lusitani nelle prime due sfide del Mondiale con quattro gol e tante prodezze, oggi rischia di essere un peso insostenibile per la squadra portoghese con un rigore sbagliato e una “quasi espulsione” che avrebbe cambiato il suo mondiale e quello dei campioni d’Europa. Finisce 1-1 con un Iran mai domo, inferiore ...

Mondiali 2018 - Spagna e Portogallo agli ottavi con il brivido : Il Portogallo di Fernando Santos si fa riprendere nel finale dall'Iran del grande ex Queiroz ma nonostante il brivido vola agli ottavi di finale al Mondiale in Russia. Al gran gol dell'ex Inter Quaresma, che con una trivela fantastica a fine primo tempo aveva portato in vantaggio i lusitani, ha risposto Ansarifard al 93'. La gara è stata dura per i portoghesi con l'Iran sempre in partita e con Cristiano Ronaldo che ha fallito un calcio di rigore ...

CRISTIANO RONALDO - Mondiali 2018/ Video - Cr7 : rigore fallito e "graziato" dall'arbitro? : CRISTIANO RONALDO, MONDIALI 2018: curioso siparietto per la stella del Portogallo, con i tifosi dell'Iran che hanno fatto chiasso sotto l'hotel in cui alloggiano i lusitani(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 22:07:00 GMT)

PAGELLE / Spagna Marocco (2-2) : i voti della partita (Mondiali 2018 gruppo B) : PAGELLE Spagna Marocco: i voti della partita terminata 2-2 per il gruppo B nei Mondiali 2018. Le Furie Rosse si qualificano agli ottavi e addirittura riescono a vincere il girone(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 22:03:00 GMT)

Mondiali 2018 : Argentina disperata. Sampaoli : “ci qualificheremo” [GALLERY] : 1/15 AFP/LaPresse ...

Mondiali Russia 2018 : Spagna-Marocco 2-2 - giornata no per gli iberici - che chiudono comunque primi nel girone : Al Kaliningrad Stadium è andata in scena l’ultima partita del raggruppamento B dei Mondiali di calcio di Russia 2018: in campo Spagna e Marocco. Gli iberici, che dovevano assolutamente vincere per trovare la prima piazza nel girone, sono apparsi davvero in serata no e si sono dovuti accontentare di un pareggio per 2-2 che, comunque, con il contemporaneo pari tra Portogallo ed Iran, sta a significare ottavi di finale contro la Russia. Un ...

Uruguay-Portogallo - Ottavi Mondiali 2018 : data - programma - orario e tv. Su che canale vederla : L’Uruguay ha vinto il Girone A dei Mondiali di calcio di Russia 2018: i sudamericani dopo aver superato per 1-0 Egitto ed Arabia Saudita, hanno battuto per 3-0 i padroni di casa, e si presentano alla fase ad eliminazione diretta senza aver subito neppure un gol nei primi 270′. L’avversaria uscita dal Girone B è il Portogallo, che ha chiuso al secondo posto per un minor numero di gol segnati rispetto alla Spagna: i lusitani ...

Spagna-Russia - Ottavi Mondiali 2018 : data - programma - orario e tv. Su che canale vederla : La Spagna ha ottenuto il primo posto nel Girone B all’ultimo respiro, agguantando il pari con il Marocco per 2-2 e, sfruttando l’1-1 tra Iran e Portogallo, ha scavalcato i lusitani in vetta al raggruppamento. I calciatori spagnoli hanno infatti siglato un gol in più rispetto ai portoghesi. Agli Ottavi li aspettano i padroni di casa della Russia, che hanno chiuso al secondo posto il Girone A: dopo aver battuto il goleada ...

Classifiche Mondiali 2018 : i risultati delle partite. Uruguay primo nel Gruppo A davanti alla Russia - la Spagna beffa il Portogallo : I Mondiali 2018 di calcio si disputeranno in Russia dal 14 giugno al 15 luglio. Un mese intero di partite e di grande spettacolo, tanta adrenalina e grandi incontri tra i migliori campioni di tutto il Pianeta che si daranno battaglia per la conquista del titolo più prestigioso e ambito. La fase a gironi prevede 8 gruppi da 4 squadre ciascuno che si affronteranno tra loro in una partita unica: le prime due classificate di ogni raggruppamento ...