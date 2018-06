Mondiali 2018 | le partite di oggi Orari tv e dirette

Mondiali 2018 - Spagna-Marocco. Orario tv e probabili formazioni : Nordafricani già eliminati, mentre per gli iberici è testa a testa a distanza con il Portogallo per il primo posto del Girone B Risultati, tabellone e classifiche aggiornate VAI ALLO SPECIALE Mondiali ...

Mondiali 2018 - Iran-Portogallo. Orario tv e probabili formazioni : Sfida decisiva per le due formazioni che si giocheranno l'accesso agli ottavi con la Spagna Risultati, tabellone e classifiche aggiornate VAI ALLO SPECIALE Mondiali 2018

Probabili formazioni/ Uruguay Russia : quote - le ultime novità live (Mondiali 2018 gruppo A) : Probabili formazioni Uruguay Russia: quote, le ultime novità live su moduli e titolari verso la partita del girone A dei Mondiali 2018 (oggi 25 giugno)(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 07:52:00 GMT)

Probabili formazioni/ Arabia Saudita Egitto : quote - le novità live (Mondiali 2018 - gruppo A) : Probabili formazioni Arabia Saudita Egitto: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Pochi cambi per i Commissari Tecnici, già eliminati dai Mondiali 2018(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 07:47:00 GMT)

Arabia Saudita-Egitto - Mondiali 2018 : le probabili formazioni. Le nazionali schierano i migliori undici in cerca di consolazione : Questo pomeriggio, lunedì 25 giugno, andrà in scena alle 16 Arabia Saudita-Egitto, match del girone A valido per i Mondiali 2018. Una partita che non ha più nulla da dire in ottica qualificazione, si gioca solo per la magra consolazione di concludere al terzo posto nel raggruppamento ed evitare di concludere con uno “zero” l’avventura in Russia. Nelle fila della nazionale asiatica Pizzi schiera la miglior squadra possibile dal ...

Spagna-Marocco - Mondiali 2018 : le probabili formazioni. Poco turnover per Hierro - spregiudicatezza per i Leoni dell’Atlante : Oggi si chiude il gruppo B, nei Mondiali 2018 di calcio in Russia. Alle ore 20.00, l’Arena Baltika di Kaliningrad sarà teatro della sfida tra Spagna e Marocco. Le Furie Rosse vanno a caccia dei tre punti per assicurarsi gli ottavi di finale mentre i marocchini giocheranno per l’onore, avendo raccolto due ko nei precedenti incontri ed essendo stati aritmeticamente eliminati. La compagine di Fernando Hierro è in vetta al ...

Iran-Portogallo - Mondiali 2018 : le probabili formazioni. Queiroz non cambia - c’è Silva con Ronaldo : Iran e Portogallo si giocano un posto negli ottavi di finale. Si chiude oggi il Gruppo B ed è uno scontro decisivo quello tra il “Team Melli” e i lusitani. L’Iran è obbligato a vincere per centrare una storica qualificazione, mentre a Cristiano Ronaldo e compagni basta anche un pareggio per staccare il biglietto degli ottavi. Calcio d’inizio alle ore 20.00. Carlos Queiroz affronta il suo passato e decide di mantenere ...

Uruguay-Russia - Mondiali 2018 : le probabili formazioni. Suarez e Cavani dal primo minuto - Golovin e Cheryshev con Smolov : Il primo posto nel gruppo A in palio in occasione del match tra Uruguay e Russia, che si sfidano oggi, lunedì 25 giugno, alle ore 16.00 nella Samara Arena per conquistare la vetta del girone. I padroni di casa e i sudamericani, con due vittorie a testa contro Arabia Saudita ed Egitto, hanno già messo in cassaforte il passaggio agli ottavi dei Mondiali 2018 e giocheranno con animo sereno per guadagnarsi un piazzamento al vertice della classifica ...

Pronostici Partite Mondiali 26 Giugno 2018 : Martedi 26 Giugno 2018, sarà una giornata molto interessante soprattutto per quanto riguarda i Mondiali 2018 e per quanto riguarda i Gruppi C e D. Nel primo infatti, si contenderanno i primi 3 posti ben 3 squadre. Stesso discorso nel secondo soprattutto per l’Argentina, ancora ad un punto in 2 Partite e che deve assolutamente vincere, se non vuole abbandonare il Mondiale. Andiamo a leggere insieme i Pronostici Mondiali ...

Video/ Inghilterra Panama - 6-1 - : highlights e gol della partita - Mondiali 2018 - girone G - : Video Inghilterra Panama , 6-1, highlights e gol della partita, valida nel girone G ai Mondiali 2018. Kane e i suoi sono agli ottavi.

Pronostici Mondiali 2018/ Quote e scommesse sulle partite - gruppi A-B (25 giugno) : Pronostici Mondiali 2018, gruppi A-B: le Quote e le scommesse sulle partite del giorno. Inizia lunedì 25 giugno la terza giornata della prima fase, tante nazionali a caccia degli ottavi(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 07:23:00 GMT)

Iran-Portogallo - Mondiali 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv : Terza ed ultima giornata per i gironi preliminari al Mondiale di calcio di Russia 2018: domani vanno in scena gli ultimi due incontri per quanto riguarda il raggruppamento B. Torna in campo il Portogallo di Cristiano Ronaldo e compagni che va a caccia della prima piazza, per cercare un ottavo sulla carta più semplice: sarà fondamentale vincere contro l’Iran e, magari, farlo con un risultato più rotondo sperando in una non goleada della ...

Arabia Saudita-Egitto - Mondiali 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv : Oggi si svolgerà l’ultima giornata del gruppo A con le due partite del raggruppamento giocate in contemporanea. Sicuramente sarà l’ultima partita del Mondiale per Arabia Saudita ed Egitto, già eliminate matematicamente, che si sfideranno in un match inutile per le sorti del gruppo. L’obiettivo per entrambe le compagini è quello di vincere una partita di questa manifestazione, per il prestigio, per i propri tifosi e anche per il ...

Spagna-Marocco - Mondiali 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv : L’ultima giornata del gruppo B dei Mondiali vedrà sfidarsi Spagna e Marocco. Le Furie Rosse non hanno brillato fin qui: all’esordio sono stati fermati dal Portogallo e da Cristiano Ronaldo, poi hanno faticato contro l’Iran. Ora, però, hanno l’occasione di giocarsi il primo posto: servirà vincere e farlo con più gol di scarto possibili, vista la concorrenza proprio dei lusitani. Contro ci sarà il Marocco, già eliminato ma ...