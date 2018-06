Mondiali 2018 | emozioni forti per Portogallo e Spagna | colpi di scena e ribaltoni nei

Pagelle Spagna-Marocco 2-2 - Mondiali 2018 : Isco e Aspas regalano il primo posto del girone agli spagnoli : La Spagna pareggia 2-2 con il Marocco e conquista il primo posto nel Gruppo B ai Mondiali 2018 di calcio grazie alle reti di Isco e Aspas. Andiamo quindi a scoprire i migliori e i peggiori in campo con le Pagelle del match. LE Pagelle DI Spagna-Marocco SPAGNA de Gea 6.5: grande parata nel primo tempo sulla conclusione di Boutaib Carvajal 6: sottotono come gli altri difensori, ma riesce a servire l’assist per il 2-2 Sergio Ramos 5: ...

Tabellone Mondiali Russia 2018 : il quadro degli ottavi di finale : Tabellone Mondiali Russia 2018: il quadro degli ottavi di finale dopo le gare che questa sera hanno sancito il passaggio di Spagna e Portogallo al prossimo turno Tabellone Mondiali Russia 2018: il quadro degli ottavi di finale. Dopo Uruguay e Russia nel pomeriggio, questa sera anche Portogallo e Spagna hanno staccato il pass per gli ottavi di finale della competizione. Le due squadre iberiche però non hanno avuto vita semplice questa sera, ...

RISULTATI Mondiali 2018/ Classifica gironi A-B : Spagna e Portogallo agli ottavi con brivido! : RISULTATI MONDIALI 2018, gruppi A-B: Spagna prima e Portogallo seconda con grandi emozioni, le Furie Rosse incroceranno la Russia mentre ai lusitani toccherà l'ostico Uruguay

Diretta/ Spagna Marocco Mondiali 2018 (risultato finale 2-2) streaming video e tv : Aspas salva le Furie Rosse! : Diretta Spagna Marocco streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 3^ giornata del girone B ai Mondiali Russia 2018

Mondiali 2018 Russia - che gol di Quaresma all'Iran : la trivela è da applausi : Marchio di fabbrica, impossibile non riconoscerlo. Palla che gira, effetto pazzesco e rete che si gonfia. Protagonista? Ricardo Quaresma , chi sennò. Una trivela impressionante per bucare il muro dell'...

DIRETTA/ Spagna Marocco Mondiali 2018 (risultato live 1-1) streaming video e tv : occasione per Piqué! : DIRETTA Spagna Marocco streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 3^ giornata del girone B ai Mondiali Russia 2018

DIRETTA/ Iran-Portogallo Mondiali 2018 (risultato live 0-1) streaming video e tv : partita ancora apertissima : DIRETTA Iran Portogallo, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Entrambe le nazionali vanno a caccia degli ottavi di finale ai Mondiali 2018

Mondiali Russia 2018 – La mano di Allah guida Beiranvand : parato il rigore di Cristiano Ronaldo - l’Iran è vivo [VIDEO] : Il portiere dell’Iran para il calcio di rigore a Cristiano Ronaldo: ad un passo dal ko l’estremo difensore Beiranvand tiene in partita la formazione medio orientale Dopo essere stato al centro di numerosi episodi complicati nel primo tempo, fra i quali un accenno di rissa con il proprio compagno, il portiere dell’Iran si riscatta alla grande nel secondo tempo. L’estremo difensore Beiranvand para il rigore a Cristiano ...

Diretta/ Spagna Marocco Mondiali 2018 (risultato live 1-1) streaming video e tv : incrocio dei pali di Amrabat! : Diretta Spagna Marocco streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 3^ giornata del girone B ai Mondiali Russia 2018

Diretta/ Iran-Portogallo Mondiali 2018 (risultato live 0-1) streaming video e tv : CR7 sbaglia un rigore! : Diretta Iran Portogallo, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Entrambe le nazionali vanno a caccia degli ottavi di finale ai Mondiali 2018

VIDEO Iran-Portogallo - Mondiali 2018 : ecco il gol del vantaggio lusitano firmato da Quaresma : Gran gol di Quaresma nella sfida decisiva per il passaggio del turno contro l’Iran ai Mondiali 2018: proprio al 45′ il Portogallo si è portato in vantaggio: ecco il gran gol del lusitano. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com robertosantangelo@oasport.it

Iran-Portogallo 0-1 - Mondiali 2018 : risultato e cronaca in diretta live : Iran-Portogallo, gruppo B Mondiale Russia 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Mondiali Russia 2018 – Prima due papere - poi la litigata con il compagno : il portiere dell’Iran sull’orlo di una crisi di nervi [GALLERY] : Il portiere dell’Iran sente la pressione: l’estremo difensore Beiranvand Prima compie due clamorose uscite a vuoto, poi va faccia a faccia con il proprio compagno Portogallo e Iran si sfidano nell’ultima partita del girone del Girone-B con in palio la qualificazione. Una partita delicatissima, nella quale i giocatori dell’Iran, meno abituati dei portoghesi a certe pressioni, rischiano di crollare sotto il peso della ...