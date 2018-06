Mondiali 2018 | Argentina disperata Sampaoli | “ci qualificheremo” GALLERY

Mondiali Russia 2018 : Spagna-Marocco 2-2 - giornata no per gli iberici - che chiudono comunque primi nel girone : Al Kaliningrad Stadium è andata in scena l’ultima partita del raggruppamento B dei Mondiali di calcio di Russia 2018: in campo Spagna e Marocco. Gli iberici, che dovevano assolutamente vincere per trovare la prima piazza nel girone, sono apparsi davvero in serata no e si sono dovuti accontentare di un pareggio per 2-2 che, comunque, con il contemporaneo pari tra Portogallo ed Iran, sta a significare ottavi di finale contro la Russia. Un ...

Classifiche Mondiali 2018 : i risultati delle partite. Uruguay primo nel Gruppo A davanti alla Russia - la Spagna beffa il Portogallo : I Mondiali 2018 di calcio si disputeranno in Russia dal 14 giugno al 15 luglio. Un mese intero di partite e di grande spettacolo, tanta adrenalina e grandi incontri tra i migliori campioni di tutto il Pianeta che si daranno battaglia per la conquista del titolo più prestigioso e ambito. La fase a gironi prevede 8 gruppi da 4 squadre ciascuno che si affronteranno tra loro in una partita unica: le prime due classificate di ogni raggruppamento ...

Iran-Portogallo 1-1 - Mondiali 2018 : pagelle e tabellino : Iran-Portogallo, gruppo B Mondiale Russia 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Pagelle Spagna-Marocco 2-2 - Mondiali 2018 : Isco e Aspas regalano il primo posto del girone agli spagnoli : La Spagna pareggia 2-2 con il Marocco e conquista il primo posto nel Gruppo B ai Mondiali 2018 di calcio grazie alle reti di Isco e Aspas. Andiamo quindi a scoprire i migliori e i peggiori in campo con le Pagelle del match. LE Pagelle DI Spagna-Marocco SPAGNA de Gea 6.5: grande parata nel primo tempo sulla conclusione di Boutaib Carvajal 6: sottotono come gli altri difensori, ma riesce a servire l’assist per il 2-2 Sergio Ramos 5: ...

