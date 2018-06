Mondiali 2018 | Arabia Saudita-Egitto 1-1 | le pagelle Salah chiude con un gol | El Hadary

Mondiali 2018 - Uruguay da urlo : netto successo contro la Russia e primo posto del girone : Arabia Saudita all’ultimo respiro contro l’Egitto [FOTO e TABELLONE] : 1/25 AFP/LaPresse ...

Pagelle Uruguay-Russia - Mondiali 2018 : 3-0. Suarez e Laxalt fanno ammattire i padroni di casa - con Smolnikov che rovina tutto : L’Uruguay non lascia scampo alla Russia con un netto 3-0 e vince a punteggio pieno il Girone A dei Mondiali di calcio di Russia 2018. La Celeste chiude la pratica già nel primo tempo grazie alle reti di Suarez, su punizione dal limite, e di Laxalt, gentilmente aiutato da una netta deviazione di Cheryshev. Il match, già in salita per i padroni di casa, è stato messo in ghiaccio dall’espulsione di Smolnikov al 36’pt. La ripresa ...

Mondiali Russia 2018 - l’Uruguay si “prende” il girone A : Russia sconfitta e ridimensionata : Mondiali Russia 2018, Uruguay agli ottavi da prima classificata nel girone A, seconda la Russia davanti all’Arabia Saudita ed alla delusione Egitto Mondiali Russia 2018, finalmente i primi verdetti. Il girone A è ufficialmente terminato, con l’Uruguay che ha ottenuto il primato nonostante non stia convincendo sino in fondo. Oggi contro la Russia è arrivata una vittoria agevole per 3-0, condizionata dalle ‘solite’ sviste ...

Risultati Mondiali 2018/ Classifica gironi A-B : Uruguay primo con tris - vince l'Arabia! Diretta gol live score : Risultati Mondiali 2018, gruppi A-B: Diretta gol live score delle partite che chiudono i due gironi. L'Uruguay si prende il primo posto battendo nettamente la Russia, vittoria dell'Arabia(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 17:52:00 GMT)

Tabellone Mondiali Russia 2018 - il quadro degli ottavi di finale : Al termine del Gruppo A dei Mondiali di Russia 2018, comincia a delinearsi il Tabellone degli ottavi di finale Cala il sipario sul Gruppo A dei Mondiali di Russia 2018, l’Uruguay stende la Russia e si prende il primo posto, condannando i padroni di casa alla parte bassa del Tabellone. Nell’altro incontro, invece, Egitto e Arabia Saudita non vanno oltre l’1-1, chiudendo dunque con un punto ciascuno. Cominciano a questo punto a ...

Mondiali Russia 2018 – Egitto eliminato - ma i faraoni si consolano con Zayneb : la Venere del deserto [GALLERY] : Zayneb Azzam, la… piacevole consolazione dell’Egitto dopo l’eliminazione dai Mondiali di Russia 2018: nella gallery la modella egiziana in tutta la sua bellezza Bella da mozzare il fiato, Zayneb Azzam è la tifosa egiziana più affascinante che ci sia. Nota modella, Zayneb vanta 201mila follower su Instagram, che la seguono per la sua infinita bellezza e per i suoi scatti da incanto, che non superano mai il limite della ...

Mondiali Russia 2018 – Incidente hot per Ria Antoniou a Tiki Taka : la sexy modella mostra tutto in diretta tv [GALLERY] : Incidente hot per Ria Antoniou a Tiki Taka. Il vestito fa i ‘capricci’ e mette in mostra il lato b della splendida modella greca-- L’Italia intera, o almeno quella appassionata di calcio, si è innamorata della splendida Ria Antoniou, volto sexy della trasmissione Tiki Taka, in onda su Italia 1 dopo le partite del Mondiale di Russia 2018. La modella greca, che ha incantato tutti con la sua bellezza, è stata protagonista di un Incidente hot nella ...

Russia 2018 – Un rigore parato per festeggiare un record storico - El Hadary diventa il calciatore più anziano a giocare i Mondiali [GALLERY] : Grazie ai suoi 45 anni e 6 mesi, Essam El Hadary è diventato il giocatore più anziano a giocare una Coppa del Mondo L’Egitto chiude oggi i suoi Mondiali di Russia 2018, ma si porta a casa un record storico. Grazie alla sua presenza in campo oggi contro l’Arabia Saudita, Essam El Hadary è diventato il giocatore più anziano a giocare una Coppa del Mondo. Grazie ai suoi 45 anni e 6 mesi, il portiere egiziano ha superato il primato ...

Mondiali Russia 2018 - si delinea il Tabellone degli Ottavi di Finale : Spagna-Portogallo - incroci pericolosi! : Si delinea il Tabellone degli Ottavi di Finale dei Mondiali di Russia 2018: con la vittoria del Gruppo A, l’Uruguay tornerà in campo Sabato 30 Giugno contro la seconda del gruppo B, mentre la Russia giocherà il 1° luglio contro la vincitrice del gruppo con le due iberiche. Un incrocio molto pericoloso quello di stasera tra Spagna e Portogallo: detto che i portoghesi devono ancora qualificarsi e con l’Iran è un vero e proprio scontro ...

Diretta/ Arabia Saudita Egitto Mondiali 2018 (risultato live 1-1) streaming video : Bahbir vicino al vantaggio : Diretta Arabia Saudita Egitto, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Due nazionali già eliminate dai Mondiali 2018 che vogliono almeno una vittoria(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 17:10:00 GMT)

Mondiali 2018 - dove vedere Spagna-Marocco in Tv e in streaming : Il destino del Gruppo B di Russia 2018, a dispetto di quello che molti avrebbero pensato alla vigilia, è ancora tutto da scrivere. Entrambe le gare di stasera, Iran-Portogallo (clicca qui per sapere dove seguirla in Tv) e Spagna-Marocco serviranno infatti a decidere quali saranno le due Nazionali a passare agli ottavi. Unica certezza: il […] L'articolo Mondiali 2018, dove vedere Spagna-Marocco in Tv e in streaming è stato realizzato da ...

Mondiali Russia 2018 – Francia a punteggio pieno - ma non c’è tempo di rilassarsi : Deschamps mette tutti in riga [GALLERY] : Nonostante la Francia sia a punteggio pieno nel Gruppo-C e con la qualificazione ormai in tasca, coach Deschamps tiene alta la concentrazione in vista dell’ultima gara del girone La Francia è prima nel Gruppo-C, a punteggio pieno, con due vittorie ottenute su Australia e Perù. I ‘Bleu’ però non perdono la concentrazione in vista della terza e ultima sfida del girone, quella che li vedrà opposti alla Danimarca con in palio il primato nel girone. ...

Pagelle/ Arabia Saudita Egitto : i voti della partita (Mondiali 2018 gruppo A - primo tempo) : Le Pagelle di Arabia Saudita Egitto: i voti della partita che si è giocata ai Mondiali 2018, valida per la terza giornata del gruppo A, tra due nazionali già eliminate dal torneo(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 17:10:00 GMT)

Pagelle/ Uruguay Russia : i voti della partita (Mondiali 2018 gruppo A - primo tempo) : Pagelle Uruguay Russia: i voti della partita che si è giocata ai Mondiali 2018, valida per la terza giornata del gruppo A. Entrambe le nazionali erano già qualificate agli ottavi(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 17:04:00 GMT)