Mondiale - Mediaset record. Pardo sbanca con Tiki Taka : È stato presentato come l'anno Mondiale per Mediaset. Mai una previsione si può dire più azzeccata. Il biscione ci sta costruendo presente e futuro con questo colpaccio strappato alla Rai che è ...

Giorgia Rossi - l'asso Mediaset. Non solo Balalaika : Rai - un autogol Mondiale : Non sappiamo chi vincerà i Mondiali (e come potremmo?) ma sappiamo chi li ha già vinti fuori dal campo, ovvero Mediaset. È una questione di investimento azzeccato (i diritti sono costati poco più di 70 milioni di euro), di pubblicità venduta (la raccolta ha già superato quota 80 milioni e continua a crescere), di ascolti oltre le previsioni e di pubblico tolto «a milionate» alla concorrenza. --Per «concorrenza» si intende ovviamente la Rai, che ...

Mediaset - primo turno del Mondiale da record : 64 milioni di telespettatori : Numeri da record per Mediaset, che nel primo turno della manifestazione fa registrare un totale di 64 milioni di telespettatori, 10 in più rispetto al 2014. L'articolo Mediaset, primo turno del Mondiale da record: 64 milioni di telespettatori è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Mondiale 2018 : la programmazione Mediaset dal 20 al 24 giugno : La programmazione Mediaset dedicati al Mondiale 2018 da mercoledì 20 a domenica 24 giugno: ecco tutti gli appuntamenti previsti Il Mondiale di Russia 2018 entra nel vivo della competizione con la seconda tornata della fase a gironi che potrebbe risultare decisiva per il passaggio di alcune squadre per il passaggio del turno. Il Campionato Mondiale di Calcio quest’anno è visibile a costo zero sulle reti Mediaset. Ecco tutti gli appuntamenti ...

Giorgia Rossi - dal flirt con Pjanic alla conduzione del Mondiale Mediaset : Nata a Roma il 5 giugno 1987, Giorgia Rossi è una giornalista televisiva nota sopratutto per la conduzione di programmi sportivi. Il suo primo lavoro è con Roma Channel, quando ha soli vent’anni. Dopo esperienze a Sky e su Rai Sport, approva a Mediaset: nel 2013 è, per la prima volta, nel cast di Tiki Taka (insieme a Melissa Satta), programma calcistico di successo condotto da Pierluigi Pardo. Promossa su Mediaset Premium alla conduzione ...

Valerio Staffelli - la figlia Rebecca Staffelli debutta da conduttrice su Mediaset : un colpaccio Mondiale : Una figlia di alla conquista di Mediaset . Rebecca Staffelli , 19enne rampolla di Valerio Staffelli , storico inviato di Striscia la notizia , debutta come conduttrice su La5 in occasione dei Mondiali.

E' iniziata la programmazione di Mediaset Extra Mondiale : All'alba delle 6 di oggi, domenica 10 giugno 2018, Mediaset e il suo canale tematico Mediaset Extra ha acceso i motori sul suo primo Mondiale di calcio 24 ore su 24 e sul racconto che la coinvolgerà direttamente fino al 15 luglio prossimo, essendo official broadcaster o, per parlarci chiaro, tv ufficiale per l'Italia a trasmettere tutte e 64 le partite del torneo.La marcia di avvicinamento al primo calcio d'inizio che sarà giovedì 14 ...

Arriva il primo Mondiale in chiaro targato Mediaset : Tutte le 64 partite di Russia 2018 in diretta in chiaro : è il Mondiale di calcio targato Mediaset, il primo della storia per il network milanese. Appuntamento dal 14 giugno al 15 luglio su Canale 5 e ...

Mondiale 2018 di Mediaset - tutti gli appuntamenti TV e Radio : Dal Mundialito 1981 a Russia 2018. I Mondiali di calcio come non si sono mai visti: solo su Mediaset, per la prima volta in assoluto, verranno trasmesse senza canone e senza abbonamento tutte le 64 partite dell’evento sportivo piu` atteso del 2018. Mondiale Mediaset: tv, Radio e web L’offerta Mondiale di Mediaset sara` disponibile, oltre che in tv, anche in Radio, sul web e in mobilita` attraverso siti e app dedicati. Ogni match sara` fruibile, ...