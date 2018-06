Mondiale 2018 Russia | la carica di Mascherano | ' Contro la Nigeria 40 milioni di argentini'

Russia 2018 - perché gli arbitri non sono all'altezza di questo Mondiale : Noi che l'abbiamo imparato sulla nostra pelle, avremmo potuto spiegarlo alle altre nazionali. Solo che per farlo avremmo dovuto esserci in Russia: pazienza. Insomma, se ne stanno accorgendo tutti: ...

MotoMondiale 2018 - GP Olanda 2018 : programma - orari e tv. Come vedere le gare su Sky e TV8 : Il Motomondiale fa tappa ad Assen per il GP d’Olanda. All’Università del motociclismo sarà battaglia per aggiudicarsi una vittoria sempre prestigiosa, su un tracciato di grande tradizione. In MotoGP è Marc Marquez il leader del Mondiale ma la copertina appartiene a Jorge Lorenzo. Il maiorchino, che il prossimo anno correrà proprio in Honda, ha finalmente trovato il bandolo della matassa con la Ducati ed ha vinto le ultime due gare ...

Russia 2018 - Tavecchio : “seguo Mondiale con nostalgia e tifo Argentina” : “Seguo il Mondiale con simpatia e nostalgia, sono quattro mesi che non dico nulla quindi vuol dire che mi dispiace. Var grande successo? E’ un progetto iniziato nel 2014, accolto da Blatter, e oggi siamo nel 2018”. Queste le parole di Carlo Tavecchio, ex presidente della Figc, prima del convengo ”Un gol al 90°- Quarta Categoria”, in programma in mattinata presso Palazzo Madama, cerimonia di premiazione del primo ...

Superbike - Mondiale 2018 : Jonathan Rea passeggia anche a Laguna Seca e ipoteca il suo quarto titolo consecutivo : Le hanno provate tutte per fermarlo o, quantomeno, per mettergli i bastoni tra le ruote, ma Jonathan Rea continua a vincere, e dominare, gare e Mondiali Superbike. Il tre volte campione del mondo in carica, infatti, non lascia scampo agli avversari nemmeno a Laguna Seca, nel weekend del Gran Premio degli Stati Uniti, e porta il suo vantaggio in classifica generale su Chaz Davies a +75 punti. Un margine quanto mai rassicurante che permetterà al ...

F1 - Mondiale 2018 : Hamilton è più forte di Vettel? Uno non sbaglia mai - l’altro troppo spesso : Lewis Hamilton trionfa in Francia e riconquista la vetta della graduatoria del Mondiale 2018 di Formula Uno. La gara di Le Castellet (Francia) è stato un dominio quasi imbarazzante del britannico, primo dall’inizio alla fine, a bordo di una Mercedes tornata a dominare come in Spagna. Sarà stato per l’impiego degli pneumatici con il battistrada ridotto o per le caratteristiche della pista transalpina, ma il weekend di Lewis è stato ai ...

MotoGP - GP Olanda 2018 : Valentino Rossi e la magia della ‘sua’ Assen. Possibile guizzo per riaprire il Mondiale : Valentino Rossi in questo Mondiale MotoGP 2018 sta facendo qualcosa ai limiti del Possibile. Ha a disposizione una moto decisamente inferiore alle rivali, sia Honda che Ducati, ma nonostante tutto è secondo in classifica generale a 27 lunghezze di distacco da Marc Marquez. Il “Dottore” si sta letteralmente aggrappando a questa stagione, lottando con le unghie e con i denti, e mantenendo aperto un sogno che, sulla carta, non potrebbe ...

F1 - Mondiale 2018 : Lewis Hamilton inizia il trittico di gare nel migliore dei modi - Vettel sa che non può più sbagliare : inizia il trittico di gare di inizio estate e Lewis Hamilton (Mercedes) torna nuovamente in vetta alla classifica del Mondiale di Formula Uno. il distacco che lo separava da Sebastian Vettel (Ferrari), un solo punto, non era certo di enorme sicurezza per il tedesco, ma il fine settimana del Gran Premio di Francia poteva finire anche peggio per l’ex Red Bull. Ancora una volta, infatti, il tedesco ha rovinato la sua gara in curva 1, andando ...

Le squadre già eliminate dal Mondiale 2018 : Dopo 180' di Russia 2018, il Mondiale ha già emesso i suoi primi verdetti in termini di squadre eliminate. Se, infatti, alcuni gironi sono molto equilibrati e addirittura vedono ancora in corsa tutte ...

Samurai e Leoni - pareggio e spettacolo in Giappone-Senegal : le due sorprese di Russia 2018 nel girone più accattivante del Mondiale : Gol, spettacolo e tanto divertimento nella seconda sfida del gruppo H fra Giappone e Senegal: le due sorprese di Russia 2018 sono ancora in corsa per accedere agli ottavi Chi lo avrebbe mai detto che Giappone e Senegal sarebbero state le sorprese di Russia 2018? Nel Gruppo H che sembrava dover essere dominato dalla forza della Polonia e dalla qualità della Colombia, entrambe ancora a 0 punti prima della sfida di questa sera, il Giappone e Sengal ...

Mondiali Russia 2018 – Keisuke Honda nella storia del Giappone : in gol in 3 edizioni del Mondiale consecutive [VIDEO] : Keisuke Honda entra nella storia del Giappone: grazie al gol segnato contro il Senegal, è il primo calciatore Giapponese a fare gol in 3 edizioni del mondiale Keisuke Honda, vecchia conoscenza del calcio italiano per il suo passato (non proprio eccellente) al Milan, è entrato nella storia del Giappone. Il numero 4 della formazione nipponica ha siglato il gol del pareggio contro il Senegal, una rete storica che lo ha fatto diventare il primo ...

F1 - Classifica Mondiale costruttori 2018 : Mercedes sempre in testa - +23 sulla Ferrari dopo il GP di Francia : La Mercedes si conferma al comando della Classifica del Mondiale costruttori di Formuila Uno. Le Frecce d’Argento difendono 23 punti di vantaggio sulla Ferrari grazie alla vittoria di Lewis Hamilton nel GP di Francia 2018. Classifica costruttori Mondiale F1 2018: # SCUDERIA PUNTI 1. Mercedes 237 2. Ferrari 214 3. Red Bull 164 4. Renault 62 5. McLaren 40 6. Force India 28 7. Haas 27 8. Toro ...

F1 - Classifica Mondiale piloti 2018 : Lewis Hamilton vola al comando - +14 su Sebastian Vettel : Lewis Hamilton si è portato in testa alla Classifica del Mondiale F1 2018. Il britannico della Mercedes ha dominato il GP di Francia ed è così balzato al comando con ben 14 punti di vantaggio su Sebastian Vettel che si è dovuto accontentare del quinto posto in seguito al contatto al via con Valtteri Bottas. Daniel Ricciardo sale in terza posizione ma distaccato di 49 lunghezze. Classifica Mondiale piloti F1 ...

Kroos - Modric - Nacho e Cristiano Ronaldo : il Mondiale 2018 lo sta già vincendo il… Real Madrid! Flop totale degli juventini : Il Mondiale 2018? lo sta vincendo… il Real Madrid! Il bellissimo gol con cui Toni Kroos ha regalato alla sua Germania tre punti fondamentali per evitare l’eliminazione al primo turno nei minuti di recupero della partita con la Svezia arriva due giorni dopo l’eccezionale prodezza di Modric che con la sua Croazia ha schiantato l’Argentina. E il gol più bello di questi primi dieci giorni di Mondiale è certamente quello di ...

Mondiale Russia 2018 - la situazione del girone F : Germania ‘salva’ - Svezia quasi fuori : Mondiale Russia 2018, il girone F si infiamma dopo la vittoria last minute della Germania contro la Svezia, Kroos ha tolto le castagne dal fuoco Mondiale Russia 2018, la situazione del girone F – La vittoria all’ultimo minuto della Germania sulla Svezia, ha modificato la situazione del girone F, un raggruppamento che sembrava essere deciso per 90 minuti, prima del sussulto di Kroos. La Germania aveva un piede fuori, adesso invece ...