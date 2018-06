Miracolo | il guard rail infilza e trapassa l' auto e le sfiora la testa | è salva

Guardian : "Cure Miracolo se ed eurofobia" | La Faz : "Stop collaborazione 007" : Per la Frankfurter Allgemeine am Sonntag in caso di un governo filo-russo di Lega-M5s potrebbero essere a rischio i rapporti tra servizi segreti italiani e tedeschi

Conte e Savona nel mirino de Il Guardian : "L'Italia fra cure Miracolose ed eurofobia" : Per il quotidiano inglese "M5s e Lega hanno una lunga storia di appoggio a teorie dietrologiche e non ortodosse, considerate tradizionalmente come dei fondamenti della società italiana". In Germania la Frankfurter Allgemeine punta il dito contro le loro posizioni filo-Cremlino.