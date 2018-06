Mio figlio non studia | guida per genitori disperati Sanare i conflitti

Il figlio di Marco Biagi : "Non accada come con Mio padre. La scorta non è un privilegio - ti porta via la libertà" : "Non si può togliere la scorta a uno come Saviano che da 11 anni subisce minacce di morte, questo è un fatto oggettivo". Così Lorenzo Biagi, figlio minore del giuslavorista Marco Biagi ucciso nel 2002 dalle Br, in un'intervista a Repubblica in cui auspica che a Roberto Saviano non sia tolta la scorta come accadde a suo padre."Mio padre l'aveva detto e scritto in ogni modo: mail, telefonate, lettere. Aveva fatto di tutto ...

«Chi si occuperà di Mio figlio schizofrenico dopo di me?» - le nostre storie dedicate alla salute mentale : Questo articolo rientra nel nostro speciale dedicato alla salute mentale con le testimonianze di chi ha affrontato o affronta disagi e malattie psichiche. Se volete raccontarci la vostra esperienza, scriveteci a lettere@vanityfair.it Rosanna ha visto sui figlio crescere e trasformarsi dopo poco essere diventato adulto. Quando la malattia mentale si è manifestata in tutta la sua prepotenza. Da quel giorno è cambiato tutto. È grazie ...

Carmen Consoli : "Meglio la famiglia tradizionale. Mio figlio è nato con la fecondazione assistita perché a 38 anni ero sola e in età avanzata" : Suo figlio Carlo ha cinque anni e è nato grazie alla fecondazione assistita, ma lei si dice convinta che è meglio avere un bambino con un marito e, magari, in generale, farlo crescere in una famiglia tradizionale. Carmen Consoli si racconta in una lunga intervista al settimanale 7 del Corriere della Sera. Parla della sua vita privata, dei suoi affetti, dell'importanza dei genitori, del figlio Carlo e, ovviamente, della sua musica. ...

Fabrizio Corona parla del momento del suo arresto : “Mi hanno ammanettato davanti a Mio figlio. Gliela farò pagare” : Fabrizio Corona a Non è l’arena (La7) ripercorre i momenti vissuti durante il suo arresto: “Quello è uno dei giorni più brutti della mia vita, ho subito uno degli abusi più grandi, ero intercettato h 24. Ricordo che 12 uomini della polizia entrarono in casa urlando come pazzi e mi misero le manette di fronte a mio figlio” L'articolo Fabrizio Corona parla del momento del suo arresto: “Mi hanno ammanettato ...

Ludopatia - anche i bambini dipendenti dai videogame : “Mio figlio ossessionato dallo smartphone”. Su FqMillenniuM : «Quando nostro figlio ha compiuto cinque anni, i nonni gli hanno regalato il Nintendo. Già in quel momento abbiamo notato che il gioco lo prendeva moltissimo e che faceva fatica a staccarsi. Poi in prima media è arrivato il primo smartphone suo personale, è stato lì che è cominciato tutto». Giulio (nome di fantasia) oggi ha 13 anni ed è dipendente dal gioco da quando ne aveva dieci. Il cellulare è la sua ossessione ed è arrivato a giocare anche ...

Francesca Alotta a Ora o mai più : “Ho perso Mio figlio” : Ora o mai più: Francesca Alotta confessa la perdita di un figlio È Francesca Alotta la nuova concorrente di Ora o mai più, lo show condotto da Amadeus, che a partire dalla seconda puntata di venerdì 15 giugno ha preso il posto di Donatella Milani. Il conduttore ha presentato la nuova allieva di Fausto Leali dopo aver spiegato il motivo del ritiro della Milani. Nel video di presentazione Francesca Alotta ha spiegato il motivo per cui è stata ...

Francesca Alotta/ Chi è? È morto mio padre - poi Mio figlio - così ho lasciato la musica (Ora o mai più) : Francesca Alotta prende il posto di Donatella Milani a Ora o mai più. Il successo arrivò a Sanremo 1992 con "Non amarmi" in coppia con Aleandro Baldi. È Francesca Alotta la nuova concorrente di Ora o mai più. È lei a prendere il posto di Donatella Milani nello show di RaiUno. Amadeus la presenta in studio dopo aver spiegato il motivo dell'assenza di Donatella, poi Francesca svela cosa l'ha allontanata dal mondo della musica dopo un successo ...

Fabrizio Corona contro Don Mazzi/ Video - ultime dichiarazioni : “Le cose importanti? Il lavoro e Mio figlio!” : Fabrizio Corona "Salvini e Di Maio il nulla, mi candiderò io", il re dei paparazzi contro il Governo e don Mazzi: "E' solo un buffone", ecco il Video e le ultime dichiarazioni.(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 18:42:00 GMT)

Geolocalizzazioni - dopo Alessia Marcuzzi i timori di Eva Henger e la paura di Jerry Calà : ‘Pensavo avessero rapito Mio figlio’ : Geolocalizzazioni del cellulare, che passione. dopo la gaffe in diretta da Fabio Fazio di Alessia Marcuzzi (che ha localizzato il figlio Tommaso nel dormitorio delle ragazze, ottenendo poi i rimbrotti comprensibili del 17enne), il settimanale Dipiù ha scatenato il dibattito tra i vip: Geolocalizzazioni sì o Geolocalizzazioni no? Ognuno ha la propria posizione: Jerry Calà ed Eva Henger adoperano le applicazioni apposite per sapere sempre dove ...

TUTTI I PADRI DI Mio FIGLIO/ Su Rai 1 il film con Julia Malik (oggi - 15 giugno 2018) : TUTTI i PADRI di mio FIGLIO, il film in onda su Rai 1 oggi, venerdì 15 giugno 2018. Nel cast: Julia Malik, Heiko Ruprecht, alla regia Helmut Metzger. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 04:44:00 GMT)

Elena Santarelli insieme a un bimbo ricoverato con il figlio : "A 18 mesi Regis ha finito la cheMio" : Dallo scorso dicembre, Elena Santarelli, il marito Bernardo Corradi e il figlio Giacomo stanno combattendo la loro battaglia contro il tumore. Una battaglia difficile che ogni giorni li mette a dura ...

«Mio figlio è morto a 18 anni - non ho più la forza di nascondermi : sono io la vittima del prete pedofilo» : A dolore si aggiunge altro dolore. Diego Esposito, vittima di abusi sessuali da parte del sacerdote napoletano don Silverio Mura, sta vivendo una tragedia familiare: il figlio Luigi di appena 18...

Lory Del Santo : ‘Mio figlio Devin non mi parla da dieci mesi’ : “Mio figlio Devin non mi parla più da dieci mesi“, questa la rivelazione shock di Lory Del Santo relativamente allo stato dei suoi rapporti con il primogenito, con il quale si è solo scambiata un’email dopo che lui ha posto una sorta di punto fermo alla loro relazione. L’embargo sulle comunicazioni madre-figlio, però, non è arrivato dal nulla: “C’era già del malumore”, ha spiegato l’icona degli ...

Buon Compleanno Figlio Mio : frasi di auguri originali per un figlio speciale : Si avvicina il giorno del Compleanno di vostro figlio, e volete scrivere sul suo biglietto delle frasi originali che gli facciano capire quanto per voi lui sia speciale? È del tutto normale cercare di trovare delle parole adatte per degli auguri memorabili, ma non è sempre facile. Vediamo allora qualche esempio di frasi di auguri di Buon Compleanno che ogni figlio vorrebbe leggere dai propri genitori. “Buon Compleanno, figlio Mio!”: ...