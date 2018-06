lasicilia

: Minitour chitarrista rock Richie Kotzen. Il 30 giugno a Cervia, il 22 luglio a rassegna estiva Pistoia #ANSA - Ansa_ER : Minitour chitarrista rock Richie Kotzen. Il 30 giugno a Cervia, il 22 luglio a rassegna estiva Pistoia #ANSA -

(Di lunedì 25 giugno 2018) RAVENNA, 25 GIU - Ilstatunitensetorna in Italia per due concerti, il 30 giugno alPlanet di Pinarella di Cervia , Ravenna, e il 22 luglio alla rassegna 'Estate in ...