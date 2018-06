ansa

: Ministra tedesca, ok burkini in piscina #spaziotransnazionale informa - transnazionale : Ministra tedesca, ok burkini in piscina #spaziotransnazionale informa -

(Di lunedì 25 giugno 2018) ANSA, - BERLINO, 25 GIU - Ladella famiglia, Franziska Giffey, non ha niente in contrario all'uso del- il costume da bagno integrale pensato per le musulmane osservanti - ...