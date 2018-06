Milestone Project | le case stampate in 3D

Project Milestone : le prime case stampate in 3D - in commercio nei Paesi Bassi dal 2019 : E’ da molti anni che si discute delle potenzialità della tecnologia alla base delle stampanti 3D, che continua a fare enormi progressi portando alla nascita di soluzioni che si adattano alle esigenze di molti settori diversi. Uno dei settori presi in considerazione negli ultimi anni è quello dell’edilizia. Da tempo infatti si discute della possibilità di costruire vere e proprie abitazioni realizzate con stampanti 3D, e qualcosa di ...