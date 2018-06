Milano : individuato uomo che diede fuoco a cancello consolato Tunisia (2) : (AdnKronos) - La comparazione delle impronte digitali dell' uomo con quelle rilevate, dagli agenti della Polizia Scientifica della Questura di Milano , sulla bottiglia utilizzata per cospargere il portone del consolato con il liquido infiammabile confermando che si tratta della medesima persona, ragio

Cellule immunitarie ingegnerizzate (CAR-T) per sconfiggere i tumori : individuato al San Raffaele di Milano il meccanismo alla base degli effetti collaterali di questa terapia : Le terapie cellulari che impiegano la tecnologia CAR-T rappresentano una vera e propria rivoluzione nella lotta ai tumori del sangue: questa tecnologia consiste nell’ingegnerizzare geneticamente alcune Cellule del sistema immunitario (per la precisione i linfociti) per renderli capaci di riconoscere ed eliminare i tumori. La straordinaria efficacia dei linfociti CAR-T è tuttavia accompagnata dal rischio di gravitossicità, tra le quali la ...