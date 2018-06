Milano apre le porte alle culture africane

Borsa : Milano apre in rialzo - +0 - 31% - : ANSA, - Milano, 22 GIU - Avvio in rialzo per Piazza Affari all'indomani. L'indice Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni in progresso dello 0,31% a 21.739 punti. Tutte le notizie di Breaking News Per ...

Suzanne Vega apre tour estivo a Milano : Milano, 21 GIU - Parte il 10 luglio dall'Auditorium di Milano il tour estivo italiano di Suzanne Vega, che ripercorrerà dal vivo i suoi successi con il chitarrista Gerry Leonard, noto per le sue ...

Borsa Milano apre in rialzo - +0 - 40% : ANSA, - Milano, 21 GIU - Piazza Affari apre in rialzo. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,40% a 22.209 punti. 21 giugno 2018

Torino - “corruzione in procura” : Milano apre fascicolo dopo trasmissione atti : Sul presunto scambio di favori all’interno della procura di Torino indagheranno i magistrati della procura di Milano, competente nei reati commessi dai colleghi piemontesi o ai loro danni. Nel Palazzo di giustizia di via Freguglia è stato aperto un fascicolo a “modello 45”, cioè senza ipotesi di reato e senza indagati, sui fatti emersi nel corso di un’inchiesta che ruota intorno a un carabiniere in forza nella procura torinese e a un avvocato ...

Borsa : Milano apre in rialzo - +0 - 87% - : ANSA, - Milano, 20 GIU - Apertura in rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in crescita dello 0,87% a 22.276 punti.

Borsa - Milano apre in positivo : Ftse Mib in rialzo dello 0 - 87% : Apertura in rialzo per Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,87% a 22.276 punti. Bene anche le altre principali Borse europee: a Londra il Ftse 100 guadagna lo 0,83%, a Francoforte ...

Bimba di sette mesi muore a Milano dopo aver ingerito un tappo : la procura apre un'inchiesta : Il pm ha disposta l'autopsia e ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Gli inquirenti devono verificare se ci sono state negligenze da parte dei genitori

Borsa Milano apre -1 - 37% con guerra dazi : ANSA, - Milano, 19 GIU - Piazza Affari in forte calo sul tonfo delle Borse di Asia e Pacifico per i timori sulla guerra commerciale tra Cina e Usa, in scia agli ultimi dazi per 200 miliardi di dollari

Milano. Riapre domani la biblioteca Chiesa Rossa : Torna fruibile al pubblico più sicura la biblioteca comunale Chiesa Rossa di via Savio a Milano, con una domenica di

Borsa : Milano apre a -0 - 49% : ANSA, - Milano, 14 GIU - Piazza Affari apre in calo. Il Ftse Mib cede lo 0,49% a 22.106 punti. 14 giugno 2018

Apre a Milano il Macellaio RC : menù di carne - con metodo : Solitamente da un italiano che Apre un ristorante all’estero ci si aspetterebbe un menu centrato sulla pasta, i risotti, la pizza e le lasagne, insomma, i piatti cult che hanno reso la nostra cucina celebre in tutto il mondo. Ma questa scelta non riguarda il genovese Roberto Costa, che le cose le fa solo secondo il suo «metodo»: nel 2012 ha aperto il suo primo locale, il Macellaio RC, a Londra, proponendo come piatti forti tagliate e costate ...

Con la biblioteca comunale di Verbania alla SCALA di Milano. Dal 13 giugno apre la prevendita per il Fidelio di Beethoven : Si conclude così la rassegna 2018 di "Con la biblioteca alla SCALA", che ha permesso al pubblico del VCO di assistere ad importanti spettacoli del teatro d'opera più prestigioso del mondo, come il ...

Borsa - Milano apre in rialzo : Ftse Mib avanza dello 0 - 51% : Apertura di seduta in positivo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib segna un rialzo dello 0,51% a 22.191 punti. Lo spread tra Btp e Bund è in calo in avvio di seduta a 223,2 punti, a fronte dei 233