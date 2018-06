Milano | ago lasciato nell' addome della paziente | anziana risarcita

Quegli spettacoli a Milano col pubblico protagonista : Eppure, sempre a Milano, sono in arrivo spettacoli per lo spettatore nomade, realizzati da Zona K, col progetto Cities, mentre al Piccolo teatro arriverà Milo Rau, con The Repetition-Historie, s, du ...

Morti sul lavoro - manifestazione Ugl a Milano : 1029 sagome bianche in piazza Duomo per ricordare le vittime del 2017 : Si chiama “Lavorare per vivere” l’iniziativa del sindacato Ugl (Unione generale del lavoro) organizzata a Milano in memoria delle Morti bianche. Per l’occasione sono state installate in piazza Duomo 1029 sagome di cartone riciclato, lo stesso numero delle vittime sul lavoro del 2017. Il segretario di Ugl Paolo Capone, presente alla manifestazione,ha sottolineato la necessità di “più controlli e meno ...

Scaletta di Shakira al Forum di Assago (Milano) - unico concerto in Italia dell’El Dorado Tour : Shakira al Forum di Assago si esibirà questa sera per l'unica tappa Italiana della sua Tournée. Oggi, giovedì 21 giugno, si terrà a Milano il concerto di Shakira posticipato lo scorso 3 dicembre per problemi di salute. La popstar colombiana si esibirà al Mediolanum Forum di Assago a partire dalle ore 21:00 in occasione del suo El Dorado Tour. I biglietti acquistati in passato per il concerto del 3 dicembre 2017 sono ancora validi per ...

Gli educatori di Milano al Cammino di Santiago con i pazienti psichiatrici : «Un pizzico di follia fa bene a tutti» : I primi dieci chilometri sono già alle spalle. Una doccia, una notte di riposo a Sigras e poi si riparte per la seconda tappa. La meta da raggiungere in una settimana è Santiago di Compostela. Quel ...

Anche i Maneskin a Milano Rocks il 6 settembre con Vaccines e Imagine Dragons : info biglietti in prevendita : Annunciati Anche i Maneskin a Milano Rocks, nel giorno dell'esibizione degli Imagine Dragons. Il collettivo di Damiano David si aggiunge alla line up dell'appendice di Firenze Rocks, che ha preso il via con il grandioso concerto dei Foo Fighters. La serata è quella del 6 settembre, nel giorno degli Imagine Dragons. Ai Maneskin vanno ad aggiungersi Anche i Vaccines, mentre nelle giornate successive sono attesi i The National con i Franz ...

Trento Olimpia Milano / Streaming video e diretta Rai.tv : quale sarà l'ago della bilancia? (finale gara-4) : diretta Trento Olimpia Milano, Streaming video e tv: orario e risultato live di gara-4 della finale scudetto. La EA7 conduce 2-1, finora il fattore campo è sempre stato rispettato

White Street Market 2018 a Milano : G-Shock protagonista - ecco le novità : La prima edizione di WSM, a Milano dal 16 al 18 giugno, rappresenta il primo festival dedicato ai marchi di ricerca nel mondo dello Streetwear e Street fashion, un evento gratuito e aperto al pubblico dalla marcata impronta culturale, grazie ad eventi e talk di spessore internazionale. G-Shock sceglie il contesto e la ...

Milano - torna 'Estate Sforzesca' : spettacoli fino al 26 agosto : Nella splendida cornice del Cortile delle Armi ogni sera, dal 9 giugno al 26 agosto, parole musica e passi di danza animeranno l'Estate di cittadini e dei turisti in visita in città con spettacoli a ...

OLIMPIA Milano TRENTO / Streaming video e diretta Rai.tv : il protagonista e l'orario (finale scudetto - gara-2) : diretta OLIMPIA MILANO TRENTO, Streaming video e tv: orario e risultato live di gara-2 della finale scudetto di basket Serie A1. La EA7 conduce 1-0 nella serie dopo la vittoria di lunedì

BENJI & FEDE/ "A novembre ci vediamo a Milano al Forum di Assago e non solo" (Wind Music Awards 2018) : BENJI & FEDE, il duo ancora disco di platino con "Siamo solo Noise". Arriva la conferma per i due giovani artisti che piacciono a grandi e più piccoli.

Dalle Alpi e fino alle basse pianure : ecco Milano - la Pianura Padana e il Lago Maggiore visti dallo spazio [FOTO] : Il satellite Sentinel-2B del programma europeo Copernicus ci porta sopra alle Alpi italiane e fino alle basse pianure che circondano la città di Milano. L’immagine mostra la transizione tra le alte cime innevate delle Alpi italiane e i territori pianeggianti della Pianura Padana nord occidentale. Questa transizione traccia una nitida diagonale attraverso l’immagine, con le montagne nel triangolo in alto a sinistra ed i terreni ...

Minaccia suicidio da cavalcavia A7 ad Assago/ Video tangenziale Milano : effetto emulazione del caso Filippone? : Esattamente come ha fatto nei giorni scorsi Fausto Filippone, un uomo ieri pomeriggio ha Minacciato di gettarsi da un cavalcavia sull'autostrada A7 all'altezza di Assago Milano