Milano | 200mila euro | una donna risarcita per un caso di malasanità del 1962

Blastingnews

: ¦ #Ballottaggi In Lombardia il #Pd perde Sondrio e la roccaforte «rossa» di Cinisello Balsamo… - jovinow : ¦ #Ballottaggi In Lombardia il #Pd perde Sondrio e la roccaforte «rossa» di Cinisello Balsamo… - scuroscuroscuro : Milano, ago dimenticato nell'addome: donna risarcita 56 anni dopo operazione La paziente, oggi 78enne, ha ottenuto… - juve445 : Milano, ago dimenticato nell'addome: donna risarcita 56 anni dopo operazione La paziente, oggi 78enne, ha ottenuto… -

(Di lunedì 25 giugno 2018) Era stato scritto chiaramente sul referto medico del: un ago da sutura praticamente smarrito nell'addome di una ragazza 22enne, durante un operazione chirurgica definita di “routine” anche per quei tempi. L'intervento era stato eseguito a, presso l'Istituto per la Maternità, struttura sanitaria che oggi non esiste più, sostituita dal presidio Macedonio Melloni collegato all' Ospedale Fatebenefratelli. Condannata al pagamento la Città Metropolitana diQuella ragazza oggi ha 78 anni ed avrà un risarcimento di 36milache, calcolando la rivalutazione dei 56 anni trascorsi, arriverà a circa. Così la Corte di Cassazione diha scritto la parola fine a questa vicenda di, condannando al pagamento dell'indennizzo la Città Metropolitana di, ente che ha sostituito la vecchia Provincia, a cui faceva capo l'Istituto per la Maternità. No ...