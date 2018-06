Milano | 200mila euro per malasanità | una donna risarcita per un caso del 1962

Milano : 200mila euro - una donna risarcita per un caso di malasanità del 1962 : Era stato scritto chiaramente sul referto medico del 1962: un ago da sutura praticamente smarrito nell'addome di una ragazza 22enne, durante un operazione chirurgica definita di “routine” anche per quei tempi. L'intervento era stato eseguito a Milano, presso l'Istituto per la Maternità, struttura sanitaria che oggi non esiste più, sostituita dal presidio Macedonio Melloni collegato all' Ospedale Fatebenefratelli. Condannata al pagamento la Città ...

Luna di miele a Milano - sposini derubati in hotel : rubati 200mila euro : La Luna di miele ha un sapore amarissimo per due sposini che hanno scelto un hotel di lusso di Milano per trascorrere i giorni più belli. La coppia, arrivata dall'Iran insieme ad altri familiari, ...

Viaggio di nozze a Milano - sposini derubati in hotel : rubati 200mila euro : La luna di miele ha un sapore amarissimo per due sposini che hanno scelto un hotel di lusso di Milano per trascorrere i giorni più belli. La coppia, arrivata dall'Iran insieme ad altri familiari, ...

Luna di miele a Milano - sposini derubati in hotel : rubati 200mila euro : La Luna di miele ha un sapore amarissimo per due sposini che hanno scelto un hotel di lusso di Milano per trascorrere i giorni più belli. La coppia, arrivata dall'Iran insieme ad altri familiari, ...