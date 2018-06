Milan | secondo Sky la sentenza della UEFA slitterà a domani o a mercoledì

Secondo i giornali sportivi - l’imprenditore italoamericano Rocco Commisso sta trattando l’acquisto del Milan : Stando a quello che riportano oggi i principali giornali sportivi italiani, l’imprenditore che da alcuni giorni sarebbe in trattative per comprare il Milan dalla Rossoneri Sport Investment Lux di Yonghong Li è l’italoamericano Rocco Commisso, proprietario di Mediacom, una delle principali The post Secondo i giornali sportivi, l’imprenditore italoamericano Rocco Commisso sta trattando l’acquisto del Milan appeared first on ...

LIVE Basket - Trento-Milano in DIRETTA : gara-4. Olimpia avanti a fine secondo quarto (34-29) : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Trento-Milano, gara-4 della Finale Scudetto di Serie A. Si riparte dal 2-1 per l’Olimpia, ma dopo una gara-3 che ha ridato speranza alla Dolomiti Energia. I padroni di casa sognano il pareggio, mentre gli ospiti cercano la vittoria per avere mercoledì il primo match point davanti ai propri tifosi. Sarà una sfida cruciale e che puó davvero essere decisiva. Due giorni fa Trento è stata straordinaria in ...

Il festival 'La Milanesiana' per il secondo anno a Verbania : Gli spettacoli: - la musica è una delle grandi passioni dell'attore marchigiano Neri Marcorè che presenterà uno spettacolo che non è solo un omaggio di canzoni, ma una riflessione innestata su ...

Playoff Serie A - gara 1 finale : Milano-Trento 98-85. Giovedì secondo atto al Forum : Al via la finale scudetto della Serie A di basket con gara 1 tra Milano e Trento , in campo al Forum d'Assago in una Serie al meglio delle sette partite che promette spettacolo. L'Olimpia ha eliminato ...

Taekwondo - Grand Prix Roma 2018 : Simone Alessio si ferma ai piedi del podio - Daniela Rotolo e Matteo Milani fuori al secondo turno : Si è aperto oggi a Roma il primo Grand Prix di Taekwondo della stagione. La splendida location del Foro Italico ha ospitato i migliori atleti del mondo che si sono sfidati per la conquista del primo Grande torneo internazionale del 2018. La prima giornata di gare non ha però regalato gioie agli azzurri. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni. Partiamo dai -68 kg dove il cammino Simone Alessio si ferma ai piedi del podio. Il giovane ...

Calciomercato Inter : secondo colpo dei nerazzurri - Asamoah a Milano per le visite mediche : Il terzino Kwadwo Asamoah è praticamente un giocatore dell’Inter. Il 29enne ghanese ha svolto oggi a Milano le visite mediche con il club nerazzurro, che precederanno la firma sul contratto: il difensore arriverà a parametro zero dalla Juventus e firmerà un triennale da circa 3 milioni di euro annui. Dopo Stefan De Vrij, arriva così il secondo acquisto a parametro zero per l’Inter per la stagione 2018/19. Il terzo colpo sarà invece ...

Moto Energica a Milano - secondo accordo commerciale italiano : Teleborsa, - Sbarca a Milano Energica Motor Company S.p.A. La casa costruttrice di Moto elettriche ad elevate prestazioni ha siglato un accordo con HP Motorrad per la vendita e il noleggio delle Moto ...

Il Milan ci prova : secondo il Cds sarebbe pronta un'offerta da urlo per Belotti Video : Il Milan è alla disperata rincorsa di un posto in Europa per la prossima stagione, cosa che permetterebbe alla dirigenza di pianificare un mercato all’altezza [Video] dei futuri obiettivi rossoneri. Le vie per conquistare l’accesso diretto all’Europa League sono due: una prevede il sorpasso dei rossoneri ai danni dell'Atalanta, approfittando anche dello scontro diretto contro i Bergamaschi, l'altra richiede di battere la Juventus nella Finale di ...

LIVE Judo - Europei 2018 in DIRETTA : prima giornata. Matteo Medves ai quarti dei -66 kg! Manuel Lombardo al secondo turno. Niente da fare per Martina Lo Giudice - fuori agli ottavi Francesca Milani e Rosalba Forciniti : Buongiorno e bentrovati per la DIRETTA LIVE della prima giornata degli Europei 2018 di Judo, in scena a Tel Aviv. Oggi, giovedì 26 aprile, scendono in campo gli atleti impegnati nelle categorie femminili -48 kg, -52 kg e -57 kg e nelle categorie maschili -60 kg e -66 kg. I migliori interpreti della disciplina nel Vecchio Continente sono pronti a darsi battaglia in Israele per la conquista delle medaglie e per testare il proprio LIVEllo di ...

DIRETTA / Milan Roma Primavera (risultato finale 5-2) : secondo tempo dilagante - i rossoneri vincono! : DIRETTA Milan Roma Primavera: risultato finale 5-2. Grazie a un secondo tempo dilagante i rossoneri battono i giallorossi nel posticipo della 26^ giornata, doppietta per Strand Larsen(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 16:23:00 GMT)

Milan Design Week : il mondo di IQOS secondo Karim Rashid : Per il terzo anno consecutivo, IQOS – il dispositivo smoke – free di Philip Morris International che scalda il tabacco senza bruciarlo – torna alla Milan Design Week affidando al celebre Designer Karim Rashid il compito di raccontare attraverso l’arte il mondo del marchio e il suo legame con il Design. LEGGI ANCHEFuorisalone 2018: il Design invade Milano Ed è così che ha preso vita il progetto IQOS World, un’installazione immersiva ...