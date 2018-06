Milan | la sentenza Uefa slitta ancora | il retroscena | ecco perché temporeggiano

Milan - attesa per la sentenza Uefa : l’appello del club rossonero : “In attesa della sentenza Uefa , vogliamo condividere con tutti voi alcuni fatti sostanziali. Ci aspettiamo equità, giudizi basati sui fatti, regole uguali per tutti”. Arriva il messaggio da parte del Milan sui propri account social, presente anche un video in cui viene specificato il lavoro svolto dalla società nell’ultimo anno. Entro le prossime ore arriverà il verdetto della Camera Giudicante della Uefa sulle violazioni ...

Milan - pessimismo per la sentenza Uefa : si va verso una super stangata! : Milan in ansia per la decisione dell’Uefa in merito alla partecipazione alle coppe, si profila una dura batosta per il club di Yonghong Li Il Milan attende con ansia di conoscere la sentenza dell’Uefa in merito alla ben nota questione economica rossonera. Le ultime indiscrezioni trapelate, parlano di una possibile batosta in arrivo per il club di proprietà (forse ancora per poco) di Yonghong Li. Secondo la ‘rosea’ ...