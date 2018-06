Migranti | verso la creazione di centri di accoglienza esterni Ma l’intesa ancora non c’è

Vertice Migranti - verso la creazione di centri di accoglienza esterni. Macron : «Proposta italiana coerente». Ma l'intesa per ora non c’è : I capi di stato e di governo di 16 paesi europei riuniti a Bruxelles hanno cercato di appianare le divergenze sul fronte migratorio. Clima «migliore del previsto» e diverse opzioni sul tavolo tra cui l’articolata proposta italiana. La linea emersa va nella direzione della creazione di centri di accoglienza in Paesi terzi. Anche la cancelliera tedesca Angela Merkel ha sottolineato come «il controllo dell’immigrazione è una questione ...

Migranti - calo flussi verso Paesi Ocse : ANSA, - PARIGI, 20 GIU - "Per la prima volta dal 2011, i flussi migratori verso i Paesi dell'Ocse sono in leggera diminuzione, con l'ingresso di circa 5 milioni di Migranti permanenti nel 2017 , ...

Migranti - verso summit straordinario Ue? : 11.25 Un vertice straordinario, informale e ristretto sulla gestione dei Migranti, a Bruxelles domenica 24 giugno, per per preparare il Consiglio Europeo del 28 e 29. Lo si apprende da fonti Ue, mentre è atteso un annuncio ufficiale. Al tavolo dovrebbero sedere i leader di Italia, Francia, Germania, Spagna, Grecia, Bulgaria e Austria. Il ministro Salvini annuncia "una proposta italiana al vertice informale, il problema non è respingere entro ...

Migranti - nave Diciotti verso Pozzallo : 519 a bordo - anche un morto | : L'imbarcazione della Guardia costiera trasporta centinaia di persone salvate in sette diversi interventi. L'approdo in Sicilia è previsto per la tarda serata ma non è escluso che lo sbarco a terra ...

La Nave Diciotti della Guardia Costiera naviga verso Pozzallo. Sbarco di 519 Migranti in serata : 11:52 - La Nave Diciotti della Guardia Costiera italiana ha ricevuto l'indicazione di sbarcare nel porto di Pozzallo (Ragusa). A bordo 519 persone salvate in diversi interventi in mare e un cadavere recuperato dal mercantile Vos Thalassa che ha soccorso 212 migranti. L'attracco della Diciotti a Pozzallo è previsto per stasera tardi. Nave Diciotti Guardia Costiera bloccata in mare con 522 migranti. Nuovo caso Aquarius? La Nave Diciotti della ...

Nave Aquarius verso Valencia - la Francia ospiterà parte dei Migranti | : A bordo una parte dei 629 migranti soccorsi una settimana fa davanti alla Libia. Madrid: Francia ne accoglierà alcuni. Msf: "Speriamo che vicenda rappresenti svolta". Merkel: "Sfida europea che ha ...

Due nuove ong cariche di Migranti verso l'Italia - Salvini : 'Dovranno cercarsi altri porti' : Aquarius verso Mallorca, altre 2 ong all'orizzonte libico Aquarius, la nave ong con a bordo 629 migranti, è divenuto il simbolo di una nuova strategia politica volta a contrastare il business dell'...