Migranti | Ue | “I centri di sbarco sono un’opzione su cui riflettere”

Salvini e l'emergenza Migranti : 'Centri di accoglienza a sud della Libia' : 'Giovedì a Bruxelles sosterremo di comune accordo che i centri di accoglienza e identificazione vanno costruiti a sud della Libia per aiutare a bloccare l'immigrazione che stiamo subendo entrambi'. ...

Migranti - ecco il piano dell’Italia : accordi con Paesi terzi - centri di accoglienza esterni - frontiere rafforzate : Ai capi di stato e di governo di sedici Paesi europei riuniti a Bruxelles nel tentativo di appianare le divergenze sul fronte migratorio, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha illustrato l’articolata proposta dell’Italia, scritta in italiano ma intitolata European Multilevel Strategy for Migration. La proposta contiene il superamento del Regolamento di Dublino e, in sintesi, «intensificare accordi e rapporti tra Unione europea e Paesi ...

Migranti - il piano dell'Italia : "Centri nei Paesi di transito" : "Siamo qui per presentare la proposta italiana, completamente nuova, basata su nuovo paradigma di risoluzione dei problemi della migrazione: si chiama European Multilevel Strategy for Migration". Ha il passo deciso Giuseppe Conte quando arriva a Bruxelles per il pre-vertice infuocato sulle migrazioni. Da giorni Francia, Italia e Spagna si colpiscono a suon di dichiarazioni e oggi i vertici degli stati Ue si trovano a confronto per mettere sul ...

Migranti - Merkel : servono accordi bilaterali. Conte : superare Dublino e creare centri in Paesi terzi : Lavori in salita al vertice di Bruxelles sul tema dell’immigrazione. Per la cancelliera tedesca Angela Merkel «non ci sarà una posizione unanime dei Paesi Ue sul tema la prossima settimana al vertice ufficiale. «servono quindi accordi bilaterali o trilaterali». Il presidente del congilio italiano annuncia la richiesta di superamento totale dell’accordo di Dublino, mentre il presidente francese Emmanuel Macron richiama ai «principi e ai valori ...

Dai "movimenti secondari" ai centri di sbarco : le parole chiave per capire la crisi politica sui Migranti : Da movimenti secondari a rimpatri, da centri di sbarco a regolamento di Dublino: ecco un sintetico dizionario dei termini più utilizzati nell'ambito della crisi dei migranti.* centri DI sbarco - Definiti anche 'piattaforme regionali', sono stati proposti in settimana dalla Ue per l'accoglienza dei migranti dopo le operazioni di salvataggio in mare per una prima valutazione del loro diritto d'asilo. Nella prima versione dovevano essere ...

Migranti - Conte al mini-vertice di Bruxelles : “Centri di accoglienza in più Paesi europei ” : Su ricollocamenti e hotspot in Italia il governo non farà nessun passo indietro, e, se necessario, andrà allo scontro. È un’Italia con «l’elmetto» quella che Giuseppe Conte porta al mini-summit di Bruxelles. La proposta italiana (che è intitolata «Strategia europea multilivello») si basa su «6 premesse e 10 obiettivi ed è mirata a proporre una p...