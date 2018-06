Finisce l'incubo per 110 Migranti - la Maersk può sbarcare a Pozzallo : Dal ministero dell'Interno è arrivata l'autorizzazione al cargo Alexander Maersk, fermo da giorni davanti al porto di Pozzallo, di poter attraccare al porto del Ragusano. Lo rende noto il sindaco Roberto Ammatuna sottolineando che "Finisce così l'incubo per 110 migranti che ospita a bordo che potranno essere accolti ed assistiti nel migliore dei modi". L'ingresso in porto, apprende l'ANSA, è previsto per le 22.00 circa.

Migranti - sì allo sbarco a Pozzallo per il cargo danese fermo da giorni davanti al porto : La nave che giovedì ha soccorso un gommone in avaria era ferma in rada da 4 giorni. Via libera del Viminale allo sbarco nella notte, dopo che le condizioni dei 110 Migranti a bordo stavano diventando critiche per il maltempo

Ballottaggio 2018 - Orfini (Pd) : “È andata male - su Migranti e antipolitica abbiamo inseguito il racconto della destra” : L’ analisi della dura sconfitta in casa Pd all’indomani dei ballottaggi è affidata al Presidente Matteo Orfini, intervistato da ilfattoquotidiano.it. “È andata male. Obiettivamente male, sono risultati in parte attesi, in parte soprattutto in alcune realtà speravamo di poter fare meglio e di riuscire a vincere. È chiaro che questo risultato è l’esito di una somma di questioni, sia di un clima nazionale che avevamo già ...

Migranti - stallo al mini vertice di Bruxelles. Il premier Conte : “Chi sbarca in Italia è in Europa” : Superare Dublino, rafforzare le frontiere esterne e gli accordi tra Ue e paesi terzi, creare centri di protezione internazionale nei paesi di transito. Ma soprattutto superare il criterio del Paese di primo arrivo affermando il principio che «chi sbarca in Italia, sbarca in Europa». Questa la proposta che l’Italia ha sottoposto ai 15 paesi europei ...

Lifeline : "Salvini vieni qui - ci sono essere umani"/ Migranti - stallo nave : Malta vs Toninelli - "disumani" : Lifeline, 'Salvini venga qui a bordo, ci sono essere umani'. Migranti ancora in mare in attesa di destinazione. Oggi vertice Ue sul caso Ong.

