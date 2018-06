Migranti | Salvini partito per la Libia Selfie su Twitter su un aereo militare | al via la

Matteo Salvini in Libia per la questione Migranti : Matteo Salvini ha promesso di affrontare in modo energico la questione migranti. Il vice premier è è passato dalle parole

Migranti - Salvini annuncia su Twitter la partenza per la Libia - : Il ministro degli Interni ha pubblicato una serie di scatti che lo ritraggono in viaggio verso il Paese del Nordafrica. L'impegno arriva all'indomani del vertice Ue sul tema dei flussi migratori

Migranti - Salvini partito per la Libia : 7.46 Il ministro dell'Interno e vicepremier, Salvini, è partito alla volta della Libia. Il ministro ha postato su Twitter selfie e alcune foto che lo ritraggono a Ciampino e su un aereo militare."Missione Libia si parte", ha scritto. Salvini, che ieri ha ringraziato le autorità e la guardia costiera libica per aver salvato e accolto centinaia di Migranti, ha programmato una conferenza stampa alle 17.30 al Viminale per riferire sull'esito della ...

DALLA CINA/ Lao Xi : Ue e Migranti - serve un patto Salvini-Prodi : È luna di miele tra governo e consenso popolare, ma si viaggia sul filo del rasoio. Il governo ha infatti preso 4 iniziative, 3 delle quali hanno senso e una no. DALLA CINA, LAO XI(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 06:01:00 GMT)SCENARIO/ Germania e Italia, piani e calcoli per la fine dell'euro, int. a M. D'AntoniDIETRO LE QUINTE/ I due forni di Salvini preparano il ritorno al voto, di A. Fanna

Migranti - il retroscena del vertice. Conte : «Salvini e io siamo uniti». Macron polarizza : Merkel in crisi abbassa le aspettative. Macron promuove una battaglia sui principi. Sanchez guadagna consensi

Salvini : salvati da Libia 820 Migranti : 22.41 "Vano il lavoro degli scafisti, evitati interventi scorretti delle Ong". Così Salvini dopo che la Guardia costiera libica ha soccorso 820 migranti al largo della Libia. "Ringrazio di cuore, da ministro e da papà, le autorità che hanno reso vano il 'lavoro' degli scafisti ed evitando interventi scorretti delle navi delle Ong". "Bene Conte a Bruxelles, dopo anni di silenzio l'Italia torna ad avere voce forte in Europa", aggiunge Salvini. E ...

Salvati 820 Migranti alla deriva nel Mediterraneo. Matteo Salvini : “Grazie alla Libia - rende vano il lavoro degli scafisti” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha annunciato il salvataggio degli 820 migranti alla deriva al largo della Libia e ringraziato la Guardia Costiera libica:"Ringrazio di cuore, da ministro e da papà, le Autorità e la Guardia Costiera Libica che oggi hanno salvato e riportato in Libia 820 immigrati, rendendo vano il "lavoro" degli scafisti ed evitando interventi scorretti delle navi delle Ong".Continua a leggere

Migranti - Salvini : bene Conte a Bruxelles - Italia si è fatta sentire : "bene il premier Conte a Bruxelles, finalmente dopo anni di silenzio l'Italia torna ad avere una voce forte in Europa!". Così il ministro dell'interno Matteo Salvini al termine del vertice Ue in cui ...

Salvini - Migranti salvati - grazie Libia : ANSA, - ROMA, 24 GIU - Sono stati soccorsi dalla Guardia costiera libica i circa mille migranti che erano oggi alla deriva su sette gommoni al largo della Libia. Lo rende noto il ministro dell'Interno,...

La Lifeline a Salvini : 'A bordo uomini - non carne'. I mille Migranti alla deriva salvati dalla Libia : I circa mille migranti che erano oggi alla deriva su sette gommoni al largo della Libia sono stati soccorsi dalla Guardia costiera libica. A dare la notizia è il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. ...

La Lifeline a Salvini : «A bordo uomini - non carne». I mille Migranti alla deriva salvati dalla Libia : I circa mille migranti che erano oggi alla deriva su sette gommoni al largo della Libia sono stati soccorsi dalla Guardia costiera libica. A dare la notizia è il ministro dell'Interno,...

Migranti - Salvini : salvati dalla stessa Libia i mille alla deriva : Sono stati soccorsi dalla Guardia costiera libica i circa mille Migranti che erano oggi alla deriva su sette gommoni al largo della Libia. Lo rende noto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. "...

La Lifeline a Salvini : 'A bordo uomini - non carne'. Mille Migranti alla deriva su 7 barconi : Mille migranti alla deriva su sette barconi: la Guardia costiera italiana raccoglie l'sos, allerta le navi in transito e, contemporaneamente, le autorità libiche, competenti a intervenire in quanto i ...

Furio Colombo choc : “Salvini come Eichmann”/ “Vuole far soffrire i Migranti” : Ministro replica “mi fai schifo” : Matteo Salvini, "Furio Colombo mi fai schifo, ma non ti vergogni?": il giornalista sul Fatto Quotidiano aveva paragonato il Ministro ad Adolf Eichmann, "vuoi far soffire i migranti"(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 18:28:00 GMT)