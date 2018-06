Migranti | Salvini | «Lifeline la ospitino i francesi a Marsiglia» Di Maio | venga in

Salvini in Libia : 'Hotspot al sud per fermare i Migranti' : Costruire hotspot al confine Sud della Libia, impedire che i barconi partano, guerra alle Ong. Sono le proposte lanciate in Libia dal ministro dell'Interno Salvini in vista del vertice Ue di giovedì. ...

Migranti - Salvini : “Ong complici e protagoniste del traffico di essere umani. In Libia accoglienza d’avanguardia” : “Ho chiesto di visitare un centro di accoglienza per Migranti in costruzione, un centro all’avanguardia che potrà ospitare mille persone. Questo per smontare la retorica in base alla quale in Libia si tortura e non si rispettano i diritti umani“. A rivendicarlo, nonostante le denunce passate delle stesse Nazioni Unite, è stato il ministro dell’Interno Matteo Salvini, in conferenza stampa al Viminale, dopo il vertice in ...

Che cosa c'è dietro al complottismo di Salvini sulle navi che salvano i Migranti : Mentre scrivo le navi che non riescono a sbarcare il loro carico umano, circa trecento migranti complessivamente, sono due. Una caratteristica le distingue. Una, il cargo danese Maersk Line, è una nave mercantile, un portacontainer, che ha cambiato rotta venerdì mattina dopo aver ricevuto la richi

Migranti - Salvini : "Hotspot in Libia" | No da Tripoli : "Lo impedisce la Costituzione" : Il vicepremier libico Ahmed Maitig in una conferenza stampa congiunta con lo stesso Salvini, invita i Paesi europei del Mediterraneo a partecipare a un vertice sull'immigrazione a settembre a Tripoli.

Migranti - Salvini : “Gli hotspot a sud dei confini libici. Torture e violazione dei diritti civili a Tripoli? È tutta retorica” : Il “niet” del numero due del governo Sarraj al ministro dell’Interno, Matteo Salvini, provoca un primo slittamento dei Centri di protezione e identificazione che dovrebbero sorgere in Nord Africa. Rientrato dal viaggio-lampo in Libia, il capo del Viminale ha puntualizzato che dovranno essere “ai confini esterni della Libia”. Quindi in Niger, Mali, Chad e Sudan. Perché “l’Italia chiede la protezione delle ...

