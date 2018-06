Migranti | Salvini | Hotspot in Libia | No da Tripoli | Lo impedisce la

Migranti - Matteo Salvini : “Ministro francese ignorante - Lifeline va sequestrata. In Libia centri d’avanguardia” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini loda i "centri d'avanguardia" di accoglienza per i Migranti in Libia e attacca la Francia sulla questione dell'Ong Lifeline: "Il ministro francese è ignorante, ignora la situazione di questa nave che ha agito ignorando le segnalazioni della guardia costiera: è una nave fuori legge che va sequestrata".Continua a leggere

Migranti - Salvini : “Gli hotspot a sud dei confini libici. Torture e violazione dei diritti civili a Tripoli? È tutta retorica” : Il “niet” del numero due del governo Sarraj al ministro dell’Interno, Matteo Salvini, provoca un primo slittamento dei Centri di protezione e identificazione che dovrebbero sorgere in Nord Africa. Rientrato dal viaggio-lampo in Libia, il capo del Viminale ha puntualizzato che dovranno essere “ai confini esterni della Libia”. Quindi in Niger, Mali, Chad e Sudan. Perché “l’Italia chiede la protezione delle ...

Migranti - Salvini : hotspot in Niger - Mali - Chad e Sudan. Lifeline? In Italia non approda : «Campi di identificazione per Migranti al di fuori della Libia» con la quale c'è una «visione comune sulle Ong», dice Salvini dopo aver...

Migranti - Salvini : 'Ong complici dei trafficanti' : Gli hotspot, centri attrezzati per identificare i Migranti, che dovrebbero sorgere in nord Africa, dovranno essere 'ai confini esterni della Libia. Pensiamo a Niger, Mali, Chad e Sudan'. Così Matteo ...

Migranti - Salvini 'Ministro francese ignorante - apra il porto di Marsiglia alla Lifeline' : ROMA - 'Il ministro francese è ignorante, nel senso che ignora la situazione di questa nave che ha agito ignorando le segnalazioni della guardia costiera italiana e libica: è una nave fuorilegge che ...

Migranti - Salvini dopo visita in Libia : 'Campi in Niger - Mali - Chad - Sudan Lifeline fuorilegge - mai in Italia' : Deve essere un interesse comune dell'Europa la stabilità dei Paesi del mediterraneo nel pieno rispetto della sovranità delle autorità libiche' 'L'Italia è il nostro primo partner, nell'economia, nel ...

Migranti - Salvini : «Lifeline fuorilegge la ospitino i francesi a Marsiglia» E su Macron : è più cattivo di Orban : Di ritorno da Tripoli, il ministro dell’Interno sottolinea vicinanza e assoluta collaborazione con la Libia

Lifeline - Salvini “ministro Francia ignorante - aprano loro i porti”/ “Spesso Ong pericolose per vita Migranti” : Lifeline, la nave Ong chiede accoglienza alla Francia: 230 migranti a bordo, "rifiutati da Spagna, Germania, Olanda e Italia". Ministro del Governo Macron, "spetta agli italiani" (Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 18:35:00 GMT)

Non c'è nessuna saldatura tra gli elettori M5S e della Lega. E il Carroccio vince sui temi Migranti e Sicurezza - non per la leadership di Salvini : Il centrodestra a trazione leghista è il vincitore indiscusso del secondo turno delle Comunali, il centrosinistra il grande sconfitto. La considerazione istintiva che sorge spontanea è: l'asse di Governo tra M5S e Lega si è riverberato sulle elezioni comunali contribuendo al successo del centrodestra ai ballottaggi. Sarebbe una considerazione errata: l'accordo nazionale tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini non ha prodotto una ...

Migranti - Salvini : hotspot in Niger - Mali - Chad e Sudan. Lifeline? In Italia non approda : «Campi di identificazione al di fuori della Libia» con la quale c'è una «visione comune sulle Ong», dice Salvini dopo aver incontrato nel suo...

Migranti - Salvini : "Creare hotspot in Libia" | No da Tripoli : "Lo impedisce la Costituzione" : Il vicepremier libico Ahmed Maitig in una conferenza stampa congiunta con lo stesso Salvini, invita i Paesi europei del Mediterraneo a partecipare a un vertice sull'immigrazione a settembre a Tripoli.

Migranti - Salvini : “Stop viaggi della morte e hotspot in Libia” - no di Tripoli : Migranti, Salvini: “Stop viaggi della morte e hotspot in Libia”, no di Tripoli Migranti, Salvini: “Stop viaggi della morte e hotspot in Libia”, no di Tripoli Continua a leggere L'articolo Migranti, Salvini: “Stop viaggi della morte e hotspot in Libia”, no di Tripoli proviene da NewsGo.

Migranti - Salvini in Libia : campi-Migranti qua - non in Italia. Ma Tripoli : non se ne parla : Salvini propone campi per i Migranti in Libia ma da Tripoli arriva un secco "no". «Rifiutiamo categoricamente» la proposta circolata in ambito europeo di realizzare...

Migranti : Khawatmi - bene Salvini - inutile portarli qui in queste condizioni : Non usa mezzi termini, in un'intervista a Labitalia, Radwan Khawatmi, di origine siriana, da oltre 40 anni in Italia, considerato un punto di riferimento nel mondo dell'immigrazione e che ha ricevuto ...