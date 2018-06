Migranti | per le navi delle Ong odissea nel Mediterraneo

Migranti - bozza Ue : ok a fondi per l'Africa e la Turchia : Nulla di fatto sulla riforma del regolamento di Dublino , misure contro i movimenti cosiddetti secondari dei richiedenti asilo tra Stati membri, politiche per disincentivare il business degli scafisti,...

Lifeline - Salvini “ministro Francia ignorante - aprano loro i porti”/ “Spesso Ong pericolose per vita Migranti” : Lifeline, la nave Ong chiede accoglienza alla Francia: 230 migranti a bordo, "rifiutati da Spagna, Germania, Olanda e Italia". Ministro del Governo Macron, "spetta agli italiani" (Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 18:35:00 GMT)

Non c'è nessuna saldatura tra gli elettori M5S e della Lega. E il Carroccio vince sui temi Migranti e Sicurezza - non per la leadership di Salvini : Il centrodestra a trazione leghista è il vincitore indiscusso del secondo turno delle Comunali, il centrosinistra il grande sconfitto. La considerazione istintiva che sorge spontanea è: l'asse di Governo tra M5S e Lega si è riverberato sulle elezioni comunali contribuendo al successo del centrodestra ai ballottaggi. Sarebbe una considerazione errata: l'accordo nazionale tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini non ha prodotto una ...

Migranti - Salvini : hotspot in Italia problema per noi e Libia : askanews, - "Ci sono alcuni paesi europei fra cui la Francia che ha proposto questi hotspot in Italia e in Europa e questo sarebbe un problema per noi e per la Libia perché non si interromperebbe il ...

Banksy - i nuovi graffiti a Parigi per i Migranti : Secondo gli esperti sarebbero del celebre street artist britannico le opere comparse in questi giorni su alcuni muri di Parigi

Migranti - Salvini partito per la Libia : incontro con Ashour per "imporre" la linea del Viminale : «Hotspots dell'accoglienza in Italia? Sarebbe problema per noi e per la Libia stessa perché i flussi della morte non verrebbero interrotti. Noi abbiamo proposto centri di accoglienza...

Le ultime opere di Banksy lanciano un potente messaggio sulla crisi dei Migranti : Avrebbe lasciato il suo messaggio sulla crisi dei migranti, tra le strade di Parigi. Banksy, il celebre e anonimo street artist, avrebbe realizzato sette graffiti, scoperti nei giorni recenti nel nord della città. A rivelarlo è il sito specializzato in arte, Artistikrezo. Il direttore della pagina web, Nicolas Laugero Lasserre, ha affermato di essere venuto a conoscenza settimane fa, tramite dei contatti, dell'intenzione di Banksy ...

Migranti - Salvini in Libia : "Massimo impegno comune" | La guardia costiera di Tripoli salva mille persone : Domenica il vicepremier non aveva mancato di ringraziare la guardia costiera libica per aver soccorso i circa mille Migranti alla deriva al largo del Paese nordafricano

Un Posto al Sole…per i Migranti : monta la polemica «La soap fa propaganda alla Sinistra» : Alberto Rossi Racconto in tempo reale con la messa in onda delle puntate in parallelo con date, ricorrenze e festività del calendario, e ampio spazio dedicato al sociale sono da sempre stati i tratti distintivi e vincenti di Un Posto al Sole. Questa volta però, complice il clima teso sul fronte politico del nostro Paese e la propensione a polemizzare su qualsiasi cosa, la soap è finita nel mirino delle critiche. A creare malumore la puntata ...

Migranti - Salvini vola in Libia : 'Massimo impegno per la collaborazione' : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, si è recato in Libia per discutere della questione immigrazione. "Ho incontrato a Tripoli il ministro dell'Interno libico Abdulsalam Ashour. Il mio impegno ...

Migranti - 1000 persone al largo della Libia : Oltre 1000 Migranti sono alla deriva in queste ore nel Mar Mediterraneo a bordo di sette diverse imbarcazioni di fortuna che potrebbero affondare da un momento all'altro. A denunciarlo è la Ong spagnola Proactiva Open Arms, che effettuerà i primi soccorsi nelle prossime ore vista la vicinanza della sua nave all'area in cui si trovano le imbarcazioni al largo della Libia. Che fine faranno queste persone? Le operazioni di soccorso sono ancora ...

[L'esclusiva] La metamorfosi dei grillini : i vaffa ora sono per i Migranti e non per i politici : Il governo italiano continua a dire no alle navi dei migranti che vogliono attraccare in Italia e Bobo spiega alla figlia come i grillini ormai non riservino i loro proverbiali vaffa alla casta dei ...