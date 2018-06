Migranti - ok del Viminale : nave Maersk sbarca a Pozzallo - 110 a bordo : Migranti, ok del Viminale: nave Maersk sbarca a Pozzallo, 110 a bordo L’imbarcazione, ferma da giorni davanti al porto del Ragusano, ha ottenuto l’autorizzazione ad attraccare dal ministero dell’Interno, dopo che il sindaco di Pozzallo aveva lanciato un appello per consentire l’approdo nella città ...

Migranti - le navi delle Ong senza approdo nel Mediterraneo : Migranti, le navi delle Ong senza approdo nel Mediterraneo Sono attualmente cinque le imbarcazioni che aspettano indicazioni su un porto sicuro dove attraccare. Sono la Lifeline, la Seefuchs, la Open Arms, l’Aquarius e l’Alexander Maersk Parole chiave: ...

Migranti - Salvini : «Guardia Costiera non raccolga gli sos dai barconi. Hotspot ai confini sud della Libia» : Centri di identificazione per Migranti «non in Italia come vuole la Francia», ma ai confini meridionali esterni della Libia; una conferenza sull'immigrazione illegale, di iniziativa...

Non solo i Migranti : anche la riforma dell'Eurozona targata Merkel-Macron spacca l'Ue : Rischia di infrangersi contro il muro anche l'altro grande pilastro del "patto" di Meseberg stipulato da Angela Merkel ed Emmanuel Macron. Quello che ormai era chiaro da diversi giorni è stato formalizzato dal presidente dell'Eurogruppo Mario Centeno nella lettera che ha inviato al presidente del Consiglio Ue Donald Tusk in vista del Consiglio Ue del 28-29 giugno: "I governi sono divisi sulla condivisione dei rischi e sull'esposizione dei ...

Migranti - nuova bozza Ue : 'L'Unione resta a fianco dell'Italia' : "Gli sforzi per fermare i trafficanti che operano dalla Libia o da altri luoghi devono essere intensificati. L'Ue continuerà a essere al fianco dell'Italia e degli altri Paesi in prima linea". E' ...

Migranti - ipotesi hotspot in Niger : da dove nasce la proposta della costruzione dei centri fuori dai confini della Libia : E’ “Niger” la parola chiave per interpretare lo scambio di interventi avvenuti sul tema degli “hotspot” e dei “centri di accoglienza” per Migranti durante la conferenza stampa congiunta tra Matteo Salvini e Ahmed Maitig. C’è una discrepanza evidente tra quanto affermato dal ministro dell’Interno italiano (“Creare degli hotspot, dei centri di accoglienza ai confini sud della Libia per ...

Migranti - per le navi delle Ong odissea nel Mediterraneo : Aquarius e Open Arms sono già tornate al limite delle acque territoriali libiche, in attesa di nuovi carichi di Migranti da imbarcare. Intanto la Guardia costiera di Tripoli ha annunciato di aver ...

Migranti - Salvini : “Ong complici e protagoniste del traffico di essere umani. In Libia accoglienza d’avanguardia” : “Ho chiesto di visitare un centro di accoglienza per Migranti in costruzione, un centro all’avanguardia che potrà ospitare mille persone. Questo per smontare la retorica in base alla quale in Libia si tortura e non si rispettano i diritti umani“. A rivendicarlo, nonostante le denunce passate delle stesse Nazioni Unite, è stato il ministro dell’Interno Matteo Salvini, in conferenza stampa al Viminale, dopo il vertice in ...

Non c'è nessuna saldatura tra gli elettori M5S e della Lega. E il Carroccio vince sui temi Migranti e Sicurezza - non per la leadership di Salvini : Il centrodestra a trazione leghista è il vincitore indiscusso del secondo turno delle Comunali, il centrosinistra il grande sconfitto. La considerazione istintiva che sorge spontanea è: l'asse di Governo tra M5S e Lega si è riverberato sulle elezioni comunali contribuendo al successo del centrodestra ai ballottaggi. Sarebbe una considerazione errata: l'accordo nazionale tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini non ha prodotto una ...

