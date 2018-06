Migranti | ok del Viminale | la Maersk sbarca a Pozzallo

Migranti - Salvini : «Guardia Costiera non raccolga gli sos dai barconi. Hotspot ai confini sud della Libia» : Centri di identificazione per Migranti «non in Italia come vuole la Francia», ma ai confini meridionali esterni della Libia; una conferenza sull'immigrazione illegale, di iniziativa...

Autorizzato lo sbarco a Pozzallo del cargo danese Alexander Maersk : a bordo 113 Migranti : Lo sbarco a Pozzallo dell'imbarcazione danese Alexander Maersk, con a bordo 113 migranti soccorsi in mare, è stato Autorizzato dal Viminale, come reso noto dal sindaco della città siciliana. Il cargo danese è rimasto per quattro giorni al largo della Sicilia in attesa dell'autorizzazione per poter approdare in un porto italiano.Continua a leggere

Pozzallo - autorizzato lo sbarco dei 100 Migranti della Maersk : Dopo giorni in mare, la nave cargo Alexander Maersk - con a bordo 113 migranti e ferma davanti al porto da venerdì - potrà attraccare a Pozzallo, con l'autorizzazione del Viminale.A darne notizia è il sindaco Roberto Ammatuna: "Non posso non manifestare la mia soddisfazione per la positiva conclusione della vicenda", ha dichiarato il primo cittadino che stamattina aveva lanciato un appello in tal senso, "Era una decisione attesa non solo da ...

Migranti - le navi delle Ong senza approdo nel Mediterraneo : Migranti, le navi delle Ong senza approdo nel Mediterraneo Sono attualmente cinque le imbarcazioni che aspettano indicazioni su un porto sicuro dove attraccare. Sono la Lifeline, la Seefuchs, la Open Arms, l’Aquarius e l’Alexander Maersk Parole chiave: ...

Non solo i Migranti : anche la riforma dell'Eurozona targata Merkel-Macron spacca l'Ue : Rischia di infrangersi contro il muro anche l'altro grande pilastro del "patto" di Meseberg stipulato da Angela Merkel ed Emmanuel Macron. Quello che ormai era chiaro da diversi giorni è stato formalizzato dal presidente dell'Eurogruppo Mario Centeno nella lettera che ha inviato al presidente del Consiglio Ue Donald Tusk in vista del Consiglio Ue del 28-29 giugno: "I governi sono divisi sulla condivisione dei rischi e sull'esposizione dei ...

Migranti - nuova bozza Ue : 'L'Unione resta a fianco dell'Italia' : "Gli sforzi per fermare i trafficanti che operano dalla Libia o da altri luoghi devono essere intensificati. L'Ue continuerà a essere al fianco dell'Italia e degli altri Paesi in prima linea". E' ...