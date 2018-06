Migranti : Mit a ministro Loiseau - salvataggio Lifeline non spettava a Italia : Roma, 25 giu. (AdnKronos) – “Non è vero che il salvataggio dei naufraghi raccolti dalla Lifeline spettasse tecnicamente all’Italia. L’operazione non è mai stata coordinata dal Mrcc Italiano e i porti più vicini all’emergenza erano quelli di Libia, Malta e Tunisia”. Lo precisa una nota del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in risposta alle affermazioni del ministro francese per gli Affari europei, ...

Summit Ue sui Migranti - Merkel : “Paesi d’ingresso non siano soli. Dobbiamo rafforzare Frontex e proteggere confini” : “Abbiamo trovato molta buona volontà per discutere e superare i disaccordi sul tema dei migranti. Siamo concordi sul fatto che serve un rafforzamento delle frontiere esterne e sul fatto che la responsabilità è di tutti: nessun Paese deve prendersi il peso da solo. Cerchiamo una soluzione europea e, ove possibile, vogliamo riunire chi vuole sviluppare un quadro d’azione comune. Dobbiamo rafforzare Frontex e servono ulteriori accordi ...

La proposta del premier Giuseppe Conte al summit Ue sui Migranti : "Superare completamente il regolamento di Dublino" : La proposta italiana mira a "una puntuale politica di regolazione dei flussi che sia realmente efficace e sostenibile e al totale superamento del regolamento di Dublino, che noi riteniamo" legato "ad un quadro emergenziale" quando invece vogliamo una gestione "strutturale", afferma il premier Giuseppe Conte arrivando al vertice informale europeo a Bruxelles.La proposta italiana per la gestione dei flussi migratori è intitolata "Strategia ...

È il giorno del mini-summit sui Migranti : Quello promosso dalla Germania e a cui l'Italia aveva minacciato di non partecipare: sarà importante soprattutto per capire che aria tira The post È il giorno del mini-summit sui migranti appeared first on Il Post.

Vertice Ue diventa a 16. Merkel pessimista su Migranti. Portavoce Parigi : summit difficile : Ma le tensioni sul dossier dei migranti che stanno agitando le capitali inducono Angela Merkel, che in questa partita si sta giocando la sua stessa sopravvivenza politica, al pessimismo. "Sappiamo ...

Migranti - Ue : 16 Paesi a summit domenica : 14.10 "L'invito del presidente Juncker" alla riunione di domenica a Bruxelles sui Migranti "è aperto a tutti. Inizialmente siamo partiti con un gruppo di otto e adesso sono 16 quelli che hanno mostrato interesse" a parteciparvi. Lo ha detto un portavoce della Commissione europea. "Ai primi otto Paesi si sono aggiunti altri otto -ha precisatoNessuno è escluso, tutti sono invitati a questo processo in corso e nessuno è obbligato a parteciparvi. ...

Migranti - di cosa si parlerà nel summit di domenica 24 giugno : Angela Merkel e Giuseppe Conte all’arrivo di Conte a Berlino il 18 giugno 2018. Questa è la prima visita di Conte in Germania da quando è diventato premier (Foto di Sean Gallup / Getty Images La cancelliera tedesca Angela Merkel ha convocato un summit Ue urgente per domenica 24 giugno, al quale parteciperanno 9 paesi, tra i quali Italia e Grecia, tra i più sollecitati a rispondere alle esigenze dei flussi migratori, a causa della loro ...

Il mini-summit sui Migranti è iniziato male : È stato promosso soprattutto dalla Germania, che ha cercato di impostare la discussione solo su alcuni aspetti: il governo italiano se l'è presa molto The post Il mini-summit sui migranti è iniziato male appeared first on Il Post.

Migranti, a Budapest mini-summit dei Paesi Visegrad

Migranti : summit di Visegrad più Austria : ANSA, - BERLINO, 21 GIU - Sta per cominciare a Budapest il summit dei capi di governo del gruppo di Visegrad - Viktor Orban per l'Ungheria, Mateusz Morawiecki per la Polonia, Andrej Babis per la ...

Migranti : summit di Visegrad più Austria : Al centro dell'agenda ci sarà la questione della politica europea sui Migranti e la protezione delle frontiere dell'Ue. "Il focus sarà sugli sforzi per proteggere le frontiere esterne, in particolare ...

Jean Claude Juncker convoca per domenica un summit sui Migranti a Bruxelles : "Il Presidente della Commissione Jean-Claude Juncker ha convocato per domenica a Bruxelles una riunione di lavoro informale sui temi della migrazione e dell'asilo durante la quale lavorerà con un gruppo di capi di Stato e di governo degli Stati membri interessati per trovare soluzioni europee in vista del prossimo Consiglio europeo". Lo riferisce una nota della Commissione Ue.L'incontro avrà luogo a poco più di una settimana ...

Migranti - vertice a 7 in vista del Consiglio Ue. Ocse : “Nel 2017 flussi calati del 34% Limitato impatto economico e sociale” : Un vertice straordinario e informale per preparare il Consiglio Europeo del 28 e 29 giugno prossimi. Al vertice, ristretto sulla gestione dei Migranti e previsto a Bruxelles per domenica, è prevista la partecipazione dei leader di Italia, Francia, Germania, Spagna, Grecia, Bulgaria e Austria. Un summit per il quale a Roma sono i corso i preparativi: “Abbiamo un incontro oggi pomeriggio con il presidente Conte – ha detto il ministro ...