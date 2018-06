Migranti | Matteo Salvini | “Ministro francese ignorante | Lifeline va sequestrata In Libia

Migranti - Matteo Salvini vuole gli hotspot in Libia ma il governo Serraj dice no : “Contro la nostra legge” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha incontrato il suo omologo libico e il presidente Fayez Serraj e ha dichiarato che "l'Italia intende svolgere un ruolo di primo piano nell'arena politica per promuovere la riconciliazione e la stabilità libica. Questo avverrà grazie all'esperienza dell'Italia e alla sua presenza nel Paese con la sua ambasciata ma anche grazie all'equidistanza dalle parti in gioco".Continua a leggere

Matteo Salvini in missione in Libia : “Massimo impegno insieme sui Migranti” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini è partito alla volta della Libia in missione istituzionale. Proprio ieri sera, Salvini ha annunciato il salvataggio degli 820 migranti alla deriva nel Mar Mediterraneo e ringraziato la Guardia Costiera libica per l'operazione. Il capo del Viminale ha in mente di coinvolgere sempre più le autorità libiche nel controllo delle frontiere esterne e della zona Sar.Continua a leggere

Matteo Salvini in Libia per la questione Migranti : Matteo Salvini ha promesso di affrontare in modo energico la questione migranti. Il vice premier è è passato dalle parole

Salvati 820 Migranti alla deriva nel Mediterraneo. Matteo Salvini : “Grazie alla Libia - rende vano il lavoro degli scafisti” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha annunciato il salvataggio degli 820 migranti alla deriva al largo della Libia e ringraziato la Guardia Costiera libica:"Ringrazio di cuore, da ministro e da papà, le Autorità e la Guardia Costiera Libica che oggi hanno salvato e riportato in Libia 820 immigrati, rendendo vano il "lavoro" degli scafisti ed evitando interventi scorretti delle navi delle Ong".Continua a leggere

Matteo Salvini scarica i Migranti : “rivolgetevi a Tripoli” : In Italia c’è stato un cambiamento netto e radicale. Dal buonismo di Sinistra al sovranismo di Matteo Salvini. Questo Paese

Malta non vuole i Migranti su Lifeline. Matteo Salvini chiude i porti : Nuova guerra alle navi delle Ong cariche di migranti. “La disumanità di Malta è lo specchio dell’atteggiamento dell’Europa”. Sono le

Migranti - Matteo Salvini accusa 'Lifeline' : 'la nave-fuorilegge è nelle acque di Malta' : A diversi giorni di distanza dalla divulgazione mediatica del caso politico che ha visto la nave 'Aquarius', con a bordo 629 Migranti, essere accolta a Valencia dalla Spagna, dopo il 'no' ricevuto dal Governo Lega-M5S per il suo sbarco in Italia, sono ancora le notizie concernenti la crisi migratoria a riempire le pagine delle principali testate giornalistiche italiane. Il neo-Ministro degli Interni, Matteo Salvini, ha reso noto su Facebook che ...

Migranti - Matteo Salvini contro la Ong Lifeline : “Nave pirata - la facciamo sbarcare in Italia e arrestiamo tutti” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha dichiarato di essere intenzionato a far sbarcare in Italia la nave della Ong Lifeline con a bordo tra i 300 e i 400 Migranti per poi procedere al sequestro del mezzo e all'arresto dell'equipaggio per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina: "La nave ce la prendiamo in Italia e arrestiamo tutto l'equipaggio per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Questa nave non è registrata in Olanda, ...

Matteo Salvini vuole tagliare i “35 euro al giorno” per l’accoglienza Migranti : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, mira a rivedere la normativa che regola la concessione della protezione umanitaria, a suo giudizio uno status concesso con troppa discrezionalità dai commissari. Inoltre, il capo del Viminale è intenzionato a diminuire il contributo giornaliero che lo Stato italiano eroga per l'accoglienza dei migranti in Italia - i famigerati 35 euro al giorno - e vorrebbe tagliarlo a 20 euro.Continua a leggere

Migranti - Matteo Renzi attacca Matteo Salvini : “Strategia sbagliata - porterà a isolamento Italia” : L'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi attacca il governo e il ministro dell'Interno Matteo Salvini per le loro posizioni sui Migranti: "Se ti allei con chi vuole costruire i muri finisce che chi ci rimette è l'Italia. La strategia del governo sta portando all’isolamento del nostro Paese che rischia di diventare il grande hotspot dell’Europa".Continua a leggere

Roberto D'Alimonte : 'Matteo Salvini imbattibile sui Migranti - ma il suo maestro è Silvio Berlusconi' : Non c'è, oggi, in Italia, comunicatore politico più efficace di Matteo Salvini . A dirlo è il politologo Roverto D'Alimonte in una lunga intervista al quotidiano Italia Oggi : 'Il tema dell' ...

Migranti - Matteo Salvini contro la Ong Lifeline : “Vada in Olanda - non toccherà il suolo italiano” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini attacca l'Ong Lifeline e invita l'imbarcazione, che ha soccorso circa 250 Migranti al largo della Libia, ad andare in Olanda per portare i profughi presi in mare: "Queste Ong straniere non toccheranno più il suolo italiano. Questo carico di esseri umani ve lo portate in Olanda".Continua a leggere

Matteo Salvini : “Ue ci vuole mandare altri Migranti - ma non ci imporrà accordo già scritto” : Matteo Salvini, intervenuto a Porta a Porta, ha ribadito che il premier Conte non andrà a Bruxelles per ratificare una bozza della riforma di Dublino imposta dagli altri Paesi.Continua a leggere