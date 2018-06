: Governo italiano prima chiede a mercantile #Maersk di recuperare 110 migranti in difficoltà, poi impedisce da 4 gio… - Ettore_Rosato : Governo italiano prima chiede a mercantile #Maersk di recuperare 110 migranti in difficoltà, poi impedisce da 4 gio… - RaiNews : Migranti, ministro danese a Salvini: 'Accogliete i migranti a bordo del cargo Maersk'. Il sindaco di Pozzallo: 'Sal… - HuffPostItalia : Finisce l'incubo per 110 migranti, la Maersk può sbarcare a Pozzallo -

Dal ministero dell'Interno è arrivata l'autorizzazione al cargo Alexander, fermo da giorni davanti al porto di, di poter attraccare al porto del Ragusano. Lo rende noto il sindaco Roberto Ammatuna sottolineando che "finisce così l'incubo per 110che ospita a bordo che potranno essere accolti ed assistiti nel migliore dei modi". L'ingresso in porto, apprende l'Ansa, è previsto per le 22 circa.