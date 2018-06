Migranti | Lifeline | meteo avverso | impossibile andare in Francia ora

Migranti - Salvini : «Lifeline la ospitino i francesi a Marsiglia». Di Maio : venga in Italia - poi la sequestriamo : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha aperto il suo intervento al Viminale successivo alla visita a Tripoli dichiarando di voler chiarire «tre o quattro principi generali»: «C'è totale ...

Migranti - Di Maio : se apriamo porti alla Lifeline poi la sequestriamo : Il messaggio di Roma è chiaro: sulla questione Migranti serve la collaborazione dei Paesi Ue. Ma nel caso in cui gli altri Stati non saranno solidali, l'Italia, sì, aprirà i porti che sono stati ...

Migranti - Salvini : «Lifeline la ospitino i francesi a Marsiglia». Di Maio : venga in Italia - poi la sequestriamo : Di ritorno da Tripoli, il ministro dell’Interno sottolinea vicinanza e assoluta collaborazione con la Libia

Migranti - Salvini : «Lifeline fuorilegge la ospitino i francesi a Marsiglia» E su Macron : è più cattivo di Orban : Di ritorno da Tripoli, il ministro dell’Interno sottolinea vicinanza e assoluta collaborazione con la Libia

Migranti - Lifeline : “C’è maltempo - al momento è impossibile andare in Francia” : “andare verso la Francia, sì. Volevamo farlo inizialmente, ma a causa delle condizioni meteo non è possibile al momento. E non vogliamo entrare in un porto ma restare in acque internazionali”. È quanto riferisce ad AFP Axel Steier, co-fondatore di Lifeline, che stamattina aveva riferito alla radio francese Rtl che la ong avrebbe chiesto oggi alla Francia di accoglierli. “Non succederà oggi, domani, né dopodomani, a causa ...

Migranti - Matteo Salvini : “Ministro francese ignorante - Lifeline va sequestrata. In Libia centri d’avanguardia” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini loda i "centri d'avanguardia" di accoglienza per i Migranti in Libia e attacca la Francia sulla questione dell'Ong Lifeline: "Il ministro francese è ignorante, ignora la situazione di questa nave che ha agito ignorando le segnalazioni della guardia costiera: è una nave fuori legge che va sequestrata".Continua a leggere

Migranti - Salvini : hotspot in Niger - Mali - Chad e Sudan. Lifeline? In Italia non approda : «Campi di identificazione per Migranti al di fuori della Libia» con la quale c'è una «visione comune sulle Ong», dice Salvini dopo aver...

Migranti - Salvini 'Ministro francese ignorante - apra il porto di Marsiglia alla Lifeline' : ROMA - 'Il ministro francese è ignorante, nel senso che ignora la situazione di questa nave che ha agito ignorando le segnalazioni della guardia costiera italiana e libica: è una nave fuorilegge che ...

Migranti - Salvini dopo visita in Libia : 'Campi in Niger - Mali - Chad - Sudan Lifeline fuorilegge - mai in Italia' : Deve essere un interesse comune dell'Europa la stabilità dei Paesi del mediterraneo nel pieno rispetto della sovranità delle autorità libiche' 'L'Italia è il nostro primo partner, nell'economia, nel ...

Migranti - Salvini : «Lifeline fuorilegge la ospitino i francesi a Marsiglia» E su Macron : è più cattivo di Orban : Di ritorno da Tripoli, il ministro dell’Interno sottolinea vicinanza e assoluta collaborazione con la Libia

Lifeline - Salvini “ministro Francia ignorante - aprano loro i porti”/ “Spesso Ong pericolose per vita Migranti” : Lifeline, la nave Ong chiede accoglienza alla Francia: 230 migranti a bordo, "rifiutati da Spagna, Germania, Olanda e Italia". Ministro del Governo Macron, "spetta agli italiani" (Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 18:35:00 GMT)

Migranti - SkyTG24 su Lifeline. Comandante : salvare vite non è crimine | : ESCLUSIVA. Più di 200 le persone a bordo: tre volte superiore alla capienza. Fra loro anche decine di donne e bambini

Migranti - Salvini : hotspot in Niger - Mali - Chad e Sudan. Lifeline? In Italia non approda : «Campi di identificazione al di fuori della Libia» con la quale c'è una «visione comune sulle Ong», dice Salvini dopo aver incontrato nel suo...

Migranti - CASO LIFELINE/ Francia - "spetta a Italia accoglienza" : Le Pen - "nave Ong torni in Libia" : LIFELINE, la nave Ong chiede accoglienza alla Francia: 230 MIGRANTI a bordo, 'rifiutati da Spagna, Germania, Olanda e Italia'. Ministro francese..