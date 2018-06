Migranti - le navi delle Ong senza approdo nel Mediterraneo - : Sono attualmente cinque le imbarcazioni che aspettano indicazioni su un porto sicuro dove attraccare. Sono la Lifeline, la Seefuchs, la Open Arms, l'Aquarius e l'Alexander Maersk

Migranti - per le navi delle Ong odissea nel Mediterraneo : Aquarius e Open Arms sono già tornate al limite delle acque territoriali libiche, in attesa di nuovi carichi di Migranti da imbarcare. Intanto la Guardia costiera di Tripoli ha annunciato di aver ...

Che cosa c'è dietro al complottismo di Salvini sulle navi che salvano i Migranti : Mentre scrivo le navi che non riescono a sbarcare il loro carico umano, circa trecento migranti complessivamente, sono due. Una caratteristica le distingue. Una, il cargo danese Maersk Line, è una nave mercantile, un portacontainer, che ha cambiato rotta venerdì mattina dopo aver ricevuto la richi

La Spagna soccorre 569 Migranti. La Guardia Costiera italiana alle navi in acque libiche : “Non chiamateci più” : Le autorità spagnole hanno soccorso 569 migranti nel Mediterraneo provenienti dall’Africa che stavano attraversando il Mediterraneo tra le Canarie e l’Andalusia a bordo di 21 imbarcazioni. Intanto la nave Lifeline è ferma ormai da giorni a Sud di Malta con 224 migranti a bordo, una porta container è bloccata al largo di Pozzallo e la Guardia cost...

Migranti - Guardia costiera a navi in acque libiche : rivolgetevi a Tripoli. La Spagna ne salva 569 : È il messaggio scritto dalla Guardia costiera italiana per tutte le navi che si trovano in zona libica nel momento in cui si verifichi un’emergenza. Intanto una nave cargo, la Alexander Maersk, battente bandiera danese, con a bordo più di 110 Migranti soccorsi nel Mediterraneo, è da ieri davanti al porto di Pozzallo, in attesa di ricevere l'autorizzazione a entrare nel porto...

Migranti, Guardia costiera a navi: coordinarsi con la Libia

Migranti - Guardia costiera alle navi : "In acque libiche chiamate Tripoli" : Salvini: "Imbarcazioni Ong si scordino l'Italia. La Lifeline chiede aiuto: "Servono rifornimenti". Malta: "Torni indietro per evitare esclation"

Migranti - Salvini : navi delle Ong si scordino di raggiungere l'Italia - : Il ministro dell'Interno torna a parlare di Lifeline, per ora respinta sia dal nostro Paese che da Malta. "Voglio stroncare gli affari di scafisti e mafiosi", scrive su Facebook

Migranti - porti chiusi alle Ong : Salvini detta la linea dura ma due navi fanno rotta in Italia : È ancora ferma di fronte le coste meridionali della Sicilia la nave cargo danese "Alexander Maersk" con a bordo 110 Migranti salvati nei giorni scorsi nel Canale di Sicilia. Ieri la nave è stata rifornita di...

Migranti - Salvini : le navi Ong si scordino di raggiungere Italia : "In questo momento le navi di due Ong sono nel Mediterraneo, in attesa di caricare immigrati. Le navi di altre tre Ong sono ferme in porti Maltesi. Che strano". Cosi' Matteo Salvini su Fb. "La ...

Migranti - Salvini : «Queste navi possono scordare di raggiungere l'Italia» : 'In questo momento le navi di due Ong sono nel Mediterraneo, in attesa di caricare immigrati. Le navi di altre tre Ong sono ferme in porti Maltesi. Che strano'. Così Salvini su Fb. 'La Lifeline, ...

La Nave Diciotti della Guardia Costiera naviga verso Pozzallo. Sbarco di 519 Migranti in serata : 11:52 - La Nave Diciotti della Guardia Costiera italiana ha ricevuto l'indicazione di sbarcare nel porto di Pozzallo (Ragusa). A bordo 519 persone salvate in diversi interventi in mare e un cadavere recuperato dal mercantile Vos Thalassa che ha soccorso 212 migranti. L'attracco della Diciotti a Pozzallo è previsto per stasera tardi. Nave Diciotti Guardia Costiera bloccata in mare con 522 migranti. Nuovo caso Aquarius? La Nave Diciotti della ...

Migranti - Salvini 'Salveremo vite - nostre navi più vicine a Italia. Anche altri possono intervenire' : ROMA - Nel giorno dell'incontro fra il premier Giuseppe Conte e la cancelliera tedesca Angela Merkel, previsto nel pomeriggio a Berlino, per parlare, tra le altre cose, Anche di flussi migratori, ...