Migranti | la nave cargo Maersk può attraccare al porto di Pozzallo

La nave danese che da quattro giorni era bloccata davanti al porto di Pozzallo con 113 Migranti a bordo potrà sbarcare : La nave danese che da quattro giorni era bloccata davanti a Pozzallo con 113 migranti a bordo potrà sbarcare questa sera nel porto di Pozzallo, in Sicilia. I migranti erano stati soccorsi mercoledì notte a largo della Libia in un’operazione The post La nave danese che da quattro giorni era bloccata davanti al porto di Pozzallo con 113 migranti a bordo potrà sbarcare appeared first on Il Post.

Migranti - autorizzato lo sbarco dei 113 Migranti bloccati sulla nave al largo di Pozzallo. Sindaco : “Finisce il loro incubo” : Dal ministero dell’Interno è arrivata l’autorizzazione al cargo commerciale Alexander Maersk, fermo da giorni davanti al porto di Pozzallo con 113 migranti a bordo, di poter attraccare al porto del Ragusano. Lo rende noto il Sindaco Roberto Ammatuna sottolineando che “finisce così l’incubo per 110 migranti che ospita a bordo che potranno essere accolti ed assistiti nel migliore dei modi”. L’ingresso in porto è previsto nella tarda ...

Migranti - CASO LIFELINE/ Francia - "spetta a Italia accoglienza" : Le Pen - "nave Ong torni in Libia" : LIFELINE, la nave Ong chiede accoglienza alla Francia: 230 MIGRANTI a bordo, 'rifiutati da Spagna, Germania, Olanda e Italia'. Ministro francese..

Garante detenuti - Migranti nave Pozzallo privi della libertà : "Si trovano di fatto private della libertà personale" i migranti a bordo della nave container Alexander Maersk. E' per questo che il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private ...

Nave Maersk con Migranti ancora bloccata al largo di Pozzallo : Il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna lancia un appelllo al ministro Salvini per far attraccare al porto la Nave Maersk con migranti.

L'odissea dei 300 Migranti : la nave Ong Lifeline chiederà accoglienza alla Francia : Marine Le Pen mantiene la linea dura: "Le navi cariche di migranti delle Ong vanno ricondotte al porto di partenza, in Libia"

Migranti - Sky TG24 a bordo della nave Lifeline - : Esclusi i membri dell'equipaggio, ci sono 234 persone a bordo: tre volte superiore alla capienza. Fra loro anche decine di donne e bambini