Migranti | in 110 su cargo da venerdì davanti a porto Pozzallo

Migranti - nave cargo davanti Pozzallo con 110 a bordo. Guardia costiera italiana alle Ong in acque Libia : 'Non chiamateci più' : Il nodo Migranti continua a tener banco nel governo. Mentre la nave Lifeline con 239 profughi a bordo continua a vagare in mare aperto al largo di Malta si apre il caso di una nave cargo al largo di ...

