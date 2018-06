Migranti | il piano in quattro mosse di Juncker

Migranti - piano Conte mette a rischio Merkel : Come scrive il quotidiano della City, le prospettive della carriera politica della Merkel sono crollate dopo che il primo ministro italiano Giuseppe Conte ha chiesto all'UE di rivedere il proprio ...

Migranti - sul tavolo il «piano Italia». Conte : «Molto soddisfatto». Verso la creazione di centri di accoglienza esterni : I capi di stato e di governo di sedici paesi europei riuniti a Bruxelles hanno cercato di appianare le divergenze sul fronte migratorio. E il clima, come ha rilevato il premier maltese Muscat è stato «migliore del previsto». Sul tavolo diverse opzioni, tra cui l’articolata proposta dell’Italia – European Multilevel Strategy for Migration – illustrata dal presidente del Consiglio. La linea che è emersa va nella direzione della creazione di ...

Migranti - ecco il piano dell'Italia : accordi con Paesi terzi - centri di accoglienza esterni - frontiere rafforzate : Ai capi di stato e di governo di sedici Paesi europei riuniti a Bruxelles nel tentativo di appianare le divergenze sul fronte migratorio, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha illustrato l'...

Migranti - il piano di Conte? Copia l'agenda europea... in peggio : Forse Giuseppe Conte non lo sa, ma nella sua “European Multi-level Strategy”, presentata come una proposta "...

Migranti - ecco il piano dell’Italia : accordi con Paesi terzi - centri di accoglienza esterni - frontiere rafforzate : Ai capi di stato e di governo di sedici Paesi europei riuniti a Bruxelles nel tentativo di appianare le divergenze sul fronte migratorio, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha illustrato l’articolata proposta dell’Italia, scritta in italiano ma intitolata European Multilevel Strategy for Migration. La proposta contiene il superamento del Regolamento di Dublino e, in sintesi, «intensificare accordi e rapporti tra Unione europea e Paesi ...

Migranti - il piano dell'Italia : "Centri nei Paesi di transito" : "Siamo qui per presentare la proposta italiana, completamente nuova, basata su nuovo paradigma di risoluzione dei problemi della migrazione: si chiama European Multilevel Strategy for Migration". Ha il passo deciso Giuseppe Conte quando arriva a Bruxelles per il pre-vertice infuocato sulle migrazioni. Da giorni Francia, Italia e Spagna si colpiscono a suon di dichiarazioni e oggi i vertici degli stati Ue si trovano a confronto per mettere sul ...

Il Governo scopre le ipocrisie Ue Migranti - aperto il vaso di Pandora Smascherato il piano anti-Italia : Fino a quando i premier italiani si succedevano a Bruxelles o nelle visite ufficiali a Parigi o Berlino dai due leader europei, tenutari dell’asse franco tedesco, presentandosi a capo chino ed evitando di alzare troppo la voce, tutto andava bene Segui su affaritaliani.it

Il piano di Conte sui Migranti : 'Basta solo oneri per l'Italia. Subito hotspot in Nordafrica' : Il doppio ruolo Sul tema migranti un carico così grande di aspettative sarà rappresentato, curiosamente, da un personaggio che fa politica attiva da tre settimane. Da quando si è insediato, Giuseppe ...

Il piano di Conte sui Migranti : “Basta solo oneri per l’Italia. Subito hotspot in Nordafrica” : Il piano italiano è pronto. Nel suo ventiduesimo giorno da presidente del Consiglio, rinchiuso nello studio al piano nobile di palazzo Chigi, Giuseppe Conte ha rifinito il dossier sulla questione migranti che domani pomeriggio lui stesso illustrerà ai Paesi che parteciperanno al summit informale di Bruxelles. Sul piano stanno lavorando alla Farnesi...

Migranti - Conte annuncia «Merkel fa marcia indietro - bozza Ue sarà accantonata» Ecco il nuovo piano italiano : L'annuncio del presidente del Consiglio italiano su Facebook: «La proposta italiana al centro del summit sull’immigrazione». Esultano i due vicepremier

Migranti - Merkel fa marcia indietro e chiama Conte : «Bozza Ue sarà accantonata» Ecco il nuovo piano italiano : L'annuncio del premier italiano su Facebook: «Domenica al centro della discussione sull’immigrazione ci sarà la proposta italiana e se ne discuterà insieme alle proposte degli altri Paesi»

Doppio schiaffo all’Italia sui Migranti. Nasce zoppo il piano Ue sugli sbarchi : Un progetto per «esternalizzare» la gestione degli sbarchi fuori dalla Ue che sembra avere la strada tutta in salita. Angela Merkel ed Emmanuel Macron che ritrovano la sintonia (tra di loro) e ne approfittano per lanciare due schiaffetti sulle guance dell’Italia, uno sulla vicenda Aquarius e uno sull’obbligo di riprendersi i migranti che sono fuggi...