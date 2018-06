Migranti e rifugiati fanno bene all' economia

Migranti - Macron : sanzioni a chi non accoglie rifugiati. Salvini e Di Maio contro la Francia : I?leader si europei preparano il vertice europeo sui Migranti di domani. Quello che si annuncia è un summit tesissimo, anche alla luce della nuova, dura polemica dei due vicepremier italiani contro il presidente francese Emmanuel Macron, definito «arrogante» da Salvini che ha invitato la Francia ad aprire i porti e a fermare i respingimenti a Ventimiglia. Per Di Maio, invece, «la Francia con i suoi respingimenti alimenta l’emergenza ...

Migranti - Salvini : «Macron arrogante - apra i porti». Il presidente francese : sanzioni a chi non accoglie rifugiati : Il ministro dell’Interno: «Macron la smetta con gli insulti e smetta di respingere uomini, donne e bambini a Ventimiglia». Il capo dell’Eliseo: «Sì a sanzioni a Paesi che beneficiano della solidarietà dell’Ue ma rifiutano accoglienza»

Migranti : premio Oscar Redgrave - Salvini studi i diritti dei rifugiati (2) : (AdnKronos) – “Incontri come questo ‘ ha sottolineato Orlando – aiutano tutti a essere più forti per contrastare l’imbarbarimento culturale del nostro Paese, che rischia di rendere inutile l’Unione europea. Molti anni fa, De Gasperi e Adenauer hanno detto che bisognava superare gli Stati e costruire un’Unione europea. Abbiamo accettato questo progetto: l’Unione europea esiste ancora anche se uno ...

Migranti : premio Oscar Redgrave - Salvini studi i diritti dei rifugiati : Palermo, 22 giu. (AdnKronos) – “Vorrei che qualcuno pagasse a Salvini un corso all’Università per studiare i diritti dei rifugiati. Un corso abbastanza lungo. Il governo italiano chiudendo i porti sta violando i diritti dei rifugiati, che non sono Migranti. Sono persone che hanno perso tutto. E’ una vergogna, un crimine”. A dirlo è stata l’attrice britannica premio Oscar, Vanessa Redgrave, che tornata in ...

Sport e integrazione : progetti e iniziative Uisp “Welcomes” per Migranti e rifugiati : In occasione della Giornata mondiale del rifugiato l’Uisp lancia la piattaforma “Sport Welcomes Refugees”. Molte iniziative nelle città e dal luglio i Mondiali Antirazzisti a Castelfranco Emilia (Modena) Sport e integrazione: censimento, si grazie. In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, che ricorre il 20 giugno, l’Uisp propone un censimento delle buone pratiche di accoglienza e integrazione attraverso lo Sport, da parte delle ...

Migranti - Renzi : “Salvini ha fatto il bullo con 629 rifugiati. Ue? Diciamo che chi non accoglie come Orban - non avrà fondi” : Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede riferisca in Aula per spiegare i suoi rapporti con Luca Lanzalone, l’avvocato diventato principale consulente, “risolutore dei problemi” nelle amministrazioni guidate da giunte dei Cinquestelle, finito ai domiciliari nell’inchiesta sullo stadio di Roma. A chiederlo è l’ex presidente del Consiglio ed ex segretario del Pd Matteo Renzi: “Il M5s sceglie una persona che ...

Anche il Papa attaccato sui social 'I Migranti e rifugiati accoglili tu in Vaticano' : ROMA - Alla barbarie di messaggi di hater sui social non sfugge nemmeno il Papa. I commenti a un tweet pubblicato dall'account ufficiale di Bergoglio - in cui invita all'accoglienza e alla solidarietà ...

Migranti : Meloni - altri Stati accolgono rifugiati ma respingono clandestini : Roma, 12 giu. (AdnKronos) – ‘La sinistra cerca di sostenere che l’Italia è diventata improvvisamente brutta, cattiva e xenofoba perché è lo Stato europeo che accoglie meno rifugiati. è vero e i dati lo confermano. Ma i vari Fico, Boldrini e Saviano dimenticano un dettaglio non proprio ‘irrilevante’: gli altri Stati europei accolgono solo i rifugiati mentre respingono i clandestini”. Lo scrive su Facebook ...

"Il ministro dell'Interno vuole più respingimenti di rifugiati : enorme lite tra Merkel e Seehofer". In Germania salta il Piano Migranti : Angela Merkel e il suo ministro dell'Interno Horst Seehofer (Csu) non sono d'accordo sul respingimento dei profughi ai confini della Germania, e sul cosiddetto "masterplan sui Migranti" del ministero dell'Interno, al vaglio in queste ore in cancelleria. Lo scrive la Bild on line, che parla di "enorme lite" sul tema all'interno del governo, fra i due alleati. La presentazione del Masterplan prevista per domani "salta", aggiunge il ...

Migranti : Salvini - rifugiati finti devono prepararsi a fare le valigie : Milano, 8 giu. (AdnKronos) - "I rifugiati veri possono stare qua e i rifugiati finti devono prepararsi a fare le valigie". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini in diretta facebook da Brescia.