Migranti | dopo la Francia | anche la Spagna schiaffeggia l’Italia | ‘Egoisti e

Dopo la Lifeline - bloccati anche 110 Migranti davanti al porto di Pozzallo su un mercantile. La Guardia costiera italiana 'Non chiamateci ... : Sono in 334 adesso ad essere bloccati in mare. Ai 224 a bordo della Lifeline si aggiungono i 110 salvati dal mercantile danese Alexander Maersk e da ieri sera fermo davanti al porto di Pozzallo in ...

Usa - è caos al Congresso dopo la retromarcia di Trump sui bambini Migranti : Condividi Intanto la politica continua a balbettare. Il decreto esecutivo firmato mercoledì da Donald Trump non dà vere soluzioni: si limita a ordinare che in futuro negli arresti dei nuclei ...

Migranti - 15enne vivo dopo due giorni nel motore di un pullman : Migranti, 15enne vivo dopo due giorni nel motore di un pullman Migranti, 15enne vivo dopo due giorni nel motore di un pullman Continua a leggere L'articolo Migranti, 15enne vivo dopo due giorni nel motore di un pullman proviene da NewsGo.

"La bozza sui Migranti sarà riequilibrata". La Commissione Ue corregge il tiro dopo le proteste dell'Italia : dopo le proteste dell'Italia, condivise anche da Grecia e Malta, la Commissione Ue corregge il tiro sulla bozza conclusiva del vertice di domenica convocato su richiesta della Germania sull'immigrazione. "Condividiamo la preoccupazione dell'Italia" sulla proposta che riguarda i movimenti secondari dei migranti, "la bozza della dichiarazione di domenica sarà riequilibrata prima del vertice, si tratta solo di una bozza per la discussione". ...

Migranti : sindaco Pozzallo - informati dopo la stampa - serve collaborazione fra istituzioni : Palermo, 19 giu. (AdnKronos) - La nave Diciotti della Guardia costiera, con a bordo 519 Migranti e un cadavere, approderà effettivamente stasera al porto di Pozzallo. A confermarlo è lo stesso sindaco Roberto Ammatuna che, in una nota, sottolinea però di aver avuto conferma della notizia "solo alle

“Ecco cosa voglio fare con i rom”. Salvini - la decisione choc del ministro dell’Interno. Dopo il caso Migranti - è ancora polemica : Non ci soltanto gli immigrati nei pensieri del ministro degli Interni Matteo Salvini. Anzi, il caso dell’Acquarius, ormai sbarcata in terra iberica, sembra solo un lontano ricordo. Non che sia risolta come problematica, quella dell’immigrazione clandestina, ma perlomeno la percezione dell’elettorato di destra è salva. Ora, è il momento di fare i conti con i problemi radicalmente più “interni” appunto, e non farsi prendere dalle rogne ...

Aquarius - navi Ong a Valencia/ Video - Salvini : “Macron cuore grande - dopo Spagna prenda lui i Migranti” : Aquarius arrivata a Valencia, per 629 migranti, finisce l’odissea in mare: ad accoglierli, 2.300 persone. E' approdata nelle scorse ore in Spagna l'imbarcazione carica di profughi(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 20:53:00 GMT)

Migranti - Salvini : “Italia usata - basta fare gli zerbini. Dopo le ong - fermeremo anche le navi cariche di riso asiatico” : In quindici giorni di governo ha litigato con Parigi, ma anche con Tunisia e Malta, ha avuto tensioni con Germania e Spagna, ed è stato definito fascista dalla ong Lifeline (con parziale smentita). Ma Matteo Salvini tira dritto e anzi vara la linea del protezionismo non solo sull’immigrazione, ma anche sul commercio: “La verità è che abbiamo finito di fare gli zerbini – ha detto in un colloquio al Corriere della Sera ...

La nave Dattilo arriva a Valencia con i Migranti dell’Acquarius : sbarcate 274 persone dopo 9 giorni in mare : Nelle immagini, l’arrivo della nave Dattilo della Guardia Costiera nel porto di Valencia, all’alba del 17 giugno. A bordo della nave italiana 274 migranti trasbordati dalla nave Acquarius di Medici senza Frontiere fermata per alcuni giorni a largo delle cose siciliane prima di intraprendere il viaggio verso la Spagna in seguito alla decisione del ministro dell’Interno, Matteo Salvini di chiudere i porti italiani ...

Nave Aquarius arriva a Valencia : dopo 9 giorni Migranti toccano terra : Nave Aquarius arriva a Valencia: dopo 9 giorni migranti toccano terra Nel porto spagnolo è iniziato lo sbarco dei 629 profughi a bordo della Nave al centro nei giorni scorsi di un braccio di ferro tra Italia e Malta. La città li accoglie con 2500 volontari. La Francia ne ospiterà una parte Parole chiave: ...

Migranti : Serracchiani - in Friuli Lega taglia fondi dopo averli stanziati : Roma, 16 giu. (AdnKronos) – “Nell’ansia di far propaganda, la Lega in Friuli Venezia Giulia è arrivata al punto di tagliare fondi deliberati dalla precedente Giunta di centrodestra per l’integrazione di stranieri regolari, atti approvati dalla stessa Lega. E di questo Salvini va fiero, siamo all’assurdo”. Lo afferma la deputata del Pd Debora Serracchiani, replicando al ministro dell’Interno, Matteo ...

