Migranti | cosa dice la nuova bozza del Consiglio Europeo

Cosa propone l'Italia all'Ue sulla gestione dei Migranti : Superare Dublino, rafforzare le frontiere esterne e gli accordi tra Ue e paesi terzi, creare centri di protezione internazionale nei paesi di transito. Ma soprattutto superare il criterio del Paese di primo arrivo affermando il principio che "chi sbarca in Italia, sbarca in Europa". Questa la proposta che l'Italia ha sottoposto ai 15 paesi europei riuniti a Bruxelles per la riunione informale sui migranti. "L'Europa ...

Cosa pensano i leader europei della proposta italiana sui Migranti : Il premier italiano sta tornando dalla riunione di Bruxelles, preparatoria del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno prossimi, dedicata alla gestione del flusso di migranti. "Rientriamo a Roma decisamente soddisfatti. Abbiamo impresso la giusta direzione al dibattito in corso. Ci rivediamo giovedì al Consiglio Europeo" scrive su Twitter il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine del mini-vertice. Si ...

Migranti - di cosa si parlerà nel summit di domenica 24 giugno : Angela Merkel e Giuseppe Conte all’arrivo di Conte a Berlino il 18 giugno 2018. Questa è la prima visita di Conte in Germania da quando è diventato premier (Foto di Sean Gallup / Getty Images La cancelliera tedesca Angela Merkel ha convocato un summit Ue urgente per domenica 24 giugno, al quale parteciperanno 9 paesi, tra i quali Italia e Grecia, tra i più sollecitati a rispondere alle esigenze dei flussi migratori, a causa della loro ...

Cosa si gioca l'Italia sui Migranti nel vertice europeo di domenica prossima : A Bruxelles già girano delle bozze di conclusione del Consiglio europeo, ma su input della Cancelliera tedesca e del presidente del Consiglio italiano, i paesi europei più esposti si incontreranno domenica informalmente proprio nella capitale belga per far sì che la riunione di fine giugno possa poi produrre dei risultati concreti sul problema dell'immigrazione. Il governo, ha anticipato Matteo Salvini, sta lavorando ad ...

Migranti - che cosa sono i "movimenti secondari" e perché l'Italia punta i piedi : L'Italia non accetta che al pre-vertice europeo sui Migranti in programma domenica prossima si arrivi con una soluzione predefinita. E per questo da Palazzo Chigi trapela una certa "irritazione" per la bozza di...

Migranti - è scontro Italia-Ue. Cosa prevede la bozza europea sulle frontiere : Nella bozza europea pressing sui movimenti interni e Frontex come polizia di confine: dura reazione italiana, Salvini attacca sui contributi finanziari all’Europa...

Benetton - cosa c’entrano i Migranti con le magliette? : di Fabio Grasso Sarebbe interessante conoscere quanto la Benetton destini del suo budget, da multinazionale, per la pubblicità. Soldi spesi male dato che emergono parecchi interrogativi sulla validità della comunicazione ai clienti per invogliarli nell’acquisto dei suoi prodotti. Almeno, a ciò dovrebbe servire una pubblicità fatta bene. cosa c’entrano i migranti con le magliette di Benetton? Certo, comprendo che l’originalità ...

Povertà - guerra e violenze da dove fuggono i Migranti e cosa c'è 'a casa loro' : Il paese nordafricano, nonostante un'economia in crescita, ha ancora seri problemi di disoccupazione. Inoltre, le politiche di sviluppo attuate dal governo hanno portato a forti scontri, repressi ...

Benetton - spot con i Migranti sul barcone. Salvini : “Squallida”. Toscani : “Ho fatto vedere cosa sta succedendo” : Una doppia pagina, senza alcun commento. Solo la foto di un gommone con a bordo decine di migranti soccorsi dalla ong Sos Med, ritratti da Kenny Karpov. E in basso a destra, il marchio: United Colors of Benetton. La pubblicità provocatoria del gruppo, noto per le scelte radicali durante le campagne, scatena prima la reazione di alcuni leghisti veneti che invocano il boicottaggio del marchio trevigiano e poi del ministro dell’Interno, ...

Euro - Migranti - povertà : cosa ha detto Conte alla cancelliera Merkel : L'emergenza è la lotta alla povertà, l'Europa si faccia carico del tema cruciale del reddito di cittadinanza, "per l'Italia si tratta di una priorità". Giuseppe Conte apre un nuovo fronte con l'Europa. alla vigilia di quelle che definisce "scadenze importanti" come il prossimo Consiglio Ue di fine giugno. Di Maio aveva chiesto ai suoi di rilanciare i temi su cui il Movimento 5 stelle ...

“Ecco cosa voglio fare con i rom”. Salvini - la decisione choc del ministro dell’Interno. Dopo il caso Migranti - è ancora polemica : Non ci soltanto gli immigrati nei pensieri del ministro degli Interni Matteo Salvini. Anzi, il caso dell’Acquarius, ormai sbarcata in terra iberica, sembra solo un lontano ricordo. Non che sia risolta come problematica, quella dell’immigrazione clandestina, ma perlomeno la percezione dell’elettorato di destra è salva. Ora, è il momento di fare i conti con i problemi radicalmente più “interni” appunto, e non farsi prendere dalle rogne ...

Migranti - Fedriga : “Ok hotspot - ma prima cosa è togliere la protezione umanitaria” : “La prima cosa è togliere la protezione umanitaria perché esiste solo in Italia”. E’ la prima risposta al tema immigrazione secondo Massimiliano Fedriga, fresco di elezione a governatore del Friuli Venezia Giulia. Il presidente regionale leghista è ospite di un Forum all’Ansa: parla anche del presidente francese Emmanuel Macron e si augura che “abbia capitato l’errore che ha fatto” nell’usare ...