Migranti | Conte disponibile a incontro con Serraj

Pre-vertice Ue su Migranti : ok proposta Conte/ Bruxelles - no strappi : Sanchez-Merkel “punti unione con Italia” : migranti, vertice Ue: Conte a Bruxelles. “proposta italiana nuova per superare regolamento Dublino”, dice il premier. I 10 punti della bozza italiana, Macron "proposta coerente"(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 23:22:00 GMT)

Migranti - finito il vertice di Bruxelles. Conte : «Molto soddisfatti» : Il premier italiano: «Si è conclusa la riunione informale sul tema migrazione a Bruxelles e rientriamo a Roma decisamente soddisfatti. Abbiamo impresso la giusta direzione al dibattito in corso. Ci rivediamo giovedì al Consiglio Europeo»

Ue - Conte : "Molto soddisfatti" Migranti - Macron smorza i toni "La proposta italiana è coerente" : "Si è conclusa la riunione informale sul tema migrazione a Bruxelles e rientriamo a Roma decisamente soddisfatti": lo scrive su Twitter Giuseppe Conte dopo il vertice lampo sui Migranti, convocato a Bruxelles tra alcuni leader europei per mettere a punto un accordo sulla gestione dell’emergenza Segui su affaritaliani.it

Migranti - Conte : "Impressa la giusta direzione" | Merkel : "La responsabilità è di tutti" : La proposta in dieci punti dell'Italia per superare del tutto gli accordi di Dublino fa discutere tutta l'Europa. Per Conte "impressa la giusta direzione al dibattito", Merkel: "La responsabilità è di tutti".

Migranti - verso la creazione di centri di accoglienza esterni. Macron : «Proposta italiana coerente con Ue». Conte : «Molto soddisfatto». : I capi di stato e di governo di 16 paesi europei riuniti a Bruxelles hanno cercato di appianare le divergenze sul fronte migratorio. Clima «migliore del previsto» e diverse opzioni sul tavolo tra cui l’articolata proposta italiana. La linea emersa va nella direzione della creazione di centri di accoglienza in Paesi terzi. Anche la cancelliera tedesca Angela Merkel ha sottolineato come «il controllo dell’immigrazione è una questione ...

Migranti - Salvini : bene Conte a Bruxelles - Italia si è fatta sentire : "bene il premier Conte a Bruxelles, finalmente dopo anni di silenzio l'Italia torna ad avere una voce forte in Europa!". Così il ministro dell'interno Matteo Salvini al termine del vertice Ue in cui ...

Migranti - Macron : proposta Conte coerente con discussioni in Ue : "Il presidente del Consiglio Conte ha espresso una posizione ed è stato coerente con l'insieme delle discussioni al tavolo". Così il presidente francese Emmanuel Macron al termine della mini riunione ...

Vertice Migranti - Conte soddisfatto : "Direzione giusta" I punti della proposta italiana : Ci sono ancora molti movimenti all'interno dell'Europa: è una crisi politica quella che vivono oggi l'Europa e l'Ue su questa materia". "Bisogna avere delle idee chiare e semplici per sistemare" le ...

Né soluzione - né scontro : Conte impone l'agenda e porta la proposta italiana sui Migranti a Bruxelles : "Siamo consapevoli dei flussi secondari. Ma prima bisogna gestire i flussi primari: se lo facciamo, i flussi secondari saranno marginali". Seduto tra gli attuali due 'nemici' dell'Italia, Emmanuel Macron e il maltese Joseph Muscat, Giuseppe Conte conquista la scena del vertice di 16 paesi dell'Ue, preparatorio del Consiglio europeo di giovedì prossimo. Qui al palazzo della Commissione Ue, in questa riunione informale voluta dal presidente ...

Migranti - Macron : Conte coerente con Ue : 21.30 Conte "è stato coerente con l'insieme delle discussioni al tavolo". Così il presidente francese Macron alla mini riunione a Bruxelles sui Migranti. "Escluse le soluzioni non conformi ai nostri valori, soluzioni che chiedevano tattiche di respingimento. Quelle non conformi al diritto internazionale umanitario e al diritto europeo non sono pertinenti.Alcuni cercano di strumentalizzare la situazione dell'Europa per creare tensione politica ...